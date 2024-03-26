Поліція вилучила бойову частину ракети у Солом’янському районі Києва. ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети, яка впала 25 березня у приватному секторі Солом’янського району міста Києва. Спеціалісти виявили уламок ракети з вибуховою речовиною та детонаторами вагою понад 20 кг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Поліція Києва повідомила у фейсбуці.

"Під час обстеження території у Солом’янському районі поліцейські-вибухотехніки неподалік приватних будинків виявили уламок бойової частини речовини з детонаторами, вагою понад 20 кг. Правоохоронці від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону", - ідеться в повідомленні.

Поліція Києва закликала громадян бути обачними та при виявленні невідомий предметів, в жодному разі не проводити будь-які маніпуляції з ними, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними та токсичними. "Не нехтуйте власною безпекою та одразу телефонуйте на спецлінію "102"", - наголосили в поліції.

Читайте також: У Києві завершили рятувальні роботи після російського удару балістикою: 10 постраждалих







Атака балістикою на Київ 25 березня

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 7 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві.