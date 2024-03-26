Росіяни протягом дня обстріляли Нікопольщину 15 разів: били дронами та артилерією. ФОТОрепортаж
Армія Росії продовжує обстрілювати Нікопольський район Дніпрпетровської області, протягом дня район зазнав 15 ударів БпЛА та артилерії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська громади", - написав він.
За інформацією керівника ОВА, потрощені 10 приватних будинків господарська споруда, приватне підприємство, санаторій і декілька ліній електропередач.
Загиблих та постраждалих немає.
Чайка Київ
✘
Юра Малко
