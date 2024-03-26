Затримано 12 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники затримали дві групи порушників, у кожній по шість чоловіків, які намагалися незаконно дістатися Угорщини.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"19-річний юнак за винагороду в розмірі від $5 до $9 тис. погодився доправити автомобілем шістьох чоловіків до сусідньої країни. Ще шістьох виявили за 500 метрів від держкордону. "Мандрівка" в цьому випадку теж виявилася не безкоштовною – кожен з них заплатив $6 тис. переправникам", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на всіх затриманих складено матеріали про адмінправопорушення, "помічникам" загрожує кримінальна відповідальність. Встановлюється коло причетних осіб.
26.03.2024 19:02
26.03.2024 18:58
26.03.2024 19:11
До великої війни, я разів 10 заїжджав на територію Угорщини: літаками, поїздами, автобусами, навіть таксі. І жодного, я підкреслюю жодного разу, до мене не дойопувалися прикордонники, навіть коли у мене не було вакцинації, чи реальних доказів мого туристичного візиту у цю країну. Навідміну від сраної польщі, де кожен раз, у будь-якому аеропорту, до українців відносились як до бидла.
Тому з точки зору туризму, угорщина - це топ.
Несколько занятий на полигоне - и вперед
Они и в воде ледяной не тонут
И зарплату им можно первое время платить конфискованными у них деньгами
Кругом сплошная выгода
Прикордонники знищили БТР-82А і три укриття окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО Джерело:
Жодного, а ні, яценюка, гройсмана, гончарука, шмигаля, та посадовців з їх оточення, разом з сотнею ДержСекретарів та із замів, адміністрацій ВРУ КМУ ОПУ/АПУ , так на передовій, і не захищали Україну …
На посади, аж на ура, а, як до захисту України, - жодного…
Ті, хто воював не передовій, а не у глибокому тилу, можна порахувати на пальцях!! Данилов, теж утік, аж до Норвегії… , щоб звідти, кольором ісподнього, сигнали усілякі подавати…
7 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Указом №189/2024 Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Колишній зам. Буданова.
Указом №187/2024 президент звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив його на посаду секретаря РНБО.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №186/2024
Про звільнення О.Данілова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Тепер Данилов стане «професійним дипломатом»… А Україну, на фронті, буде Жадан за нього захищати!!
У Данилова, страх з 1990х, від червоних піджаків, і від цього діарея…
Ну наловите ви їх, потішитися, познущаєтесяся, і що? Воювати вони не підуть . Та навіть якщо їх почнуть садити. Будет Уа спроможний утримувати, годувати, мити і доглядати за такою кількістю "ухилянтів"?
Ви можете привести коня до річки але пити його не заставите.
Україна продовжує губити час не створюючи країну для пересічного українця. А на це і розраховує Путін. То є супер величезний козир для нього! Браві!
Продовжуйте в том же дусі і побачите чим скінчиться.
"Неможливо воювати, коли у вас солдати - люди похилого віку", - сказав 31-річний Ігор Білоус, який служить в армії вже 12 років. Багатьом з його бойових товаришів сьогодні за сорок, і їм треба більше часу на відновлення після кожного бою. "Всі мають зрозуміти та визнати, що збройний конфлікт буде довгим. А добровольці не нескінченні", - заявив він.
https://www.msn.com/en-us/news/world/ukraine-s-battered-army-grapples-with-growing-troop-shortage/ar-BB1kqwfj?ocid=weather-verthp-feeds The Wall Street Journal , США
https://novosti-n.org/ua/analitic/YAvky-u-TCZK-unykayut-sotni-tysyach-***********-cholovikiv-armiya-zadyhayetsya-bez-popovnennya-5359
