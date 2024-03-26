Затримано 12 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали дві групи порушників, у кожній по шість чоловіків, які намагалися незаконно дістатися Угорщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"19-річний юнак за винагороду в розмірі від $5 до $9 тис. погодився доправити автомобілем шістьох чоловіків до сусідньої країни. Ще шістьох виявили за 500 метрів від держкордону. "Мандрівка" в цьому випадку теж виявилася не безкоштовною – кожен з них заплатив $6 тис. переправникам", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на всіх затриманих складено матеріали про адмінправопорушення, "помічникам" загрожує кримінальна відповідальність. Встановлюється коло причетних осіб.

