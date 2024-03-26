УКР
Затримано 12 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали дві групи порушників, у кожній по шість чоловіків, які намагалися незаконно дістатися Угорщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"19-річний юнак за винагороду в розмірі від $5 до $9 тис. погодився доправити автомобілем шістьох чоловіків до сусідньої країни. Ще шістьох виявили за 500 метрів від держкордону. "Мандрівка" в цьому випадку теж виявилася не безкоштовною – кожен з них заплатив $6 тис. переправникам", - йдеться в повідомленні.

Затримано порушників кордону

Затримано порушників кордону

Як зазначається, на всіх затриманих складено матеріали про адмінправопорушення, "помічникам" загрожує кримінальна відповідальність. Встановлюється коло причетних осіб.

+16
Готовая ДРГ
Несколько занятий на полигоне - и вперед
Они и в воде ледяной не тонут
И зарплату им можно первое время платить конфискованными у них деньгами
Кругом сплошная выгода
26.03.2024 19:02 Відповісти
+14
Вже можна було б штурмову дивізію набрати з подібних типів. Це не рахуючи тих хто в різних річках втопився та в горах замерз.
26.03.2024 18:58 Відповісти
+12
Чого ловити чоловіків по містах, якщо можна спокійно набрати відбірні кадри на західних кордонах. Кого там тільки нема- і плавці, і льотчики, і бігуни, коротше вся спортивна плеяда представлена.
26.03.2024 19:11 Відповісти
Далася їм та Угорщина - там же Орбан!
)))
26.03.2024 18:58 Відповісти
Василь Чопей "Там над Тисою"

Понесла вона і душу Із собою в те село,
І знайти її я мушу, Тільки Тиса, як на зло...
Все біжить стрімка бурлива Та ще й повені завжди,
А вона така вродлива, Як дістатися туди...

Але Тису я здолаю, Хоч у брід перепливу.
Ну, а що робити знаю, Коли нею я живу...
І вона мене чарує Лиш одна на всій землі,
І душа моя мандрує Там за Тисою в селі...
26.03.2024 19:53 Відповісти
це виборці Зе
26.03.2024 20:39 Відповісти


До великої війни, я разів 10 заїжджав на територію Угорщини: літаками, поїздами, автобусами, навіть таксі. І жодного, я підкреслюю жодного разу, до мене не дойопувалися прикордонники, навіть коли у мене не було вакцинації, чи реальних доказів мого туристичного візиту у цю країну. Навідміну від сраної польщі, де кожен раз, у будь-якому аеропорту, до українців відносились як до бидла.
Тому з точки зору туризму, угорщина - це топ.
26.03.2024 20:59 Відповісти
А ти чого тут сидиш дівізіонщик?Чи в тебе бронь?
26.03.2024 19:01 Відповісти
А ти з бліндажу?
показати весь коментар
26.03.2024 19:02 Відповісти
З квартири,тому і не розповідаю з кого дивізії збирати
26.03.2024 19:04 Відповісти
було б 6 тис зелених сам би рванув до орбана?
показати весь коментар
Незрозуміла у Вас реакція.До чого тут я?Сидить людина,не чим не краща за тих,кого впіймали і розповідає,що з них потрібно набрати дивізію.Спільне в них те,що вони не в ЗСУ!!
показати весь коментар
що значить "впіймали"? на Конституцію і закони України вам насрати? Розумію, що не всі горять бажанням воювати, але іншого нормального виходу у нас немає
показати весь коментар
Ти взагалі про що?Ти пігулки вживаєш??
показати весь коментар
Починай про суддів, прокурорів і депутатів, що не воюють!,(, чмо ти, і такі як ти!, зрозуміло???,(,
показати весь коментар
не забудь памперс змінити перед сном, сцикуняра
показати весь коментар
Уже і медикиня знайшлася,ще б командира знайти
показати весь коментар
Краще і не придумаєш,тобто ти вважаєш себе кращою за інших?Хай гинуть всі крім тебе найкращої,все зрозуміло
26.03.2024 19:08 Відповісти
Всім таким «туристам» видавати повістки, хоча за таке потрібно вводити кримінальну відповідальність.
26.03.2024 19:03 Відповісти
ПРикордонники хоч зараз могли би йти на фронт. Але чомусь ловлять бідолах накордоні.
26.03.2024 19:17 Відповісти
26.03.24 18:52
Прикордонники знищили БТР-82А і три укриття окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО Джерело:
26.03.2024 20:27 Відповісти
То трохи різні прикордонники . "Блатні' тримають західний кордон, а всі інші - на східному.
26.03.2024 21:30 Відповісти
бо вони в відповідь не стріляють
27.03.2024 17:23 Відповісти
офіцерське семиборство: авто, фото, вело, мото, ******, **** i охота.
26.03.2024 19:21 Відповісти
Кого там тільки нема- і плавці, і льотчики

26.03.2024 19:35 Відповісти
Так, це ж ті, що до посольств на посади їдуть, як данилов, таран, венедіктова, послиця з курсів…
Жодного, а ні, яценюка, гройсмана, гончарука, шмигаля, та посадовців з їх оточення, разом з сотнею ДержСекретарів та із замів, адміністрацій ВРУ КМУ ОПУ/АПУ , так на передовій, і не захищали Україну …
На посади, аж на ура, а, як до захисту України, - жодного…
Ті, хто воював не передовій, а не у глибокому тилу, можна порахувати на пальцях!! Данилов, теж утік, аж до Норвегії… , щоб звідти, кольором ісподнього, сигнали усілякі подавати…

7 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Указом №189/2024 Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Колишній зам. Буданова.

Указом №187/2024 президент звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив його на посаду секретаря РНБО.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №186/2024

Про звільнення О.Данілова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Тепер Данилов стане «професійним дипломатом»… А Україну, на фронті, буде Жадан за нього захищати!!
У Данилова, страх з 1990х, від червоних піджаків, і від цього діарея…
26.03.2024 19:22 Відповісти
Ловити і забороняти то не є вихід з положення. То все одно що мазати зеленкою живота котрий болить.
Ну наловите ви їх, потішитися, познущаєтесяся, і що? Воювати вони не підуть . Та навіть якщо їх почнуть садити. Будет Уа спроможний утримувати, годувати, мити і доглядати за такою кількістю "ухилянтів"?
Ви можете привести коня до річки але пити його не заставите.
Україна продовжує губити час не створюючи країну для пересічного українця. А на це і розраховує Путін. То є супер величезний козир для нього! Браві!
Продовжуйте в том же дусі і побачите чим скінчиться.
26.03.2024 19:28 Відповісти
Як завжди ні прізвищ ні облич. Гоняють одних і тих же наркоманів на фотосесії , щоб показати свою героїчну та небезпечну працю.
26.03.2024 19:46 Відповісти
У реєстрі рішень місцевого суду побачиш прізвища
26.03.2024 21:03 Відповісти
А хто ж тоді наступного разу буде грати роль ухилянтів з дитячими надувними жилетами?
27.03.2024 00:51 Відповісти
Професійні українські військові кажуть, що їм насамперед не вистачає молоді, бо багато хто з покликаних - люди середнього віку.

"Неможливо воювати, коли у вас солдати - люди похилого віку", - сказав 31-річний Ігор Білоус, який служить в армії вже 12 років. Багатьом з його бойових товаришів сьогодні за сорок, і їм треба більше часу на відновлення після кожного бою. "Всі мають зрозуміти та визнати, що збройний конфлікт буде довгим. А добровольці не нескінченні", - заявив він.

https://www.msn.com/en-us/news/world/ukraine-s-battered-army-grapples-with-growing-troop-shortage/ar-BB1kqwfj?ocid=weather-verthp-feeds The Wall Street Journal , США

https://novosti-n.org/ua/analitic/YAvky-u-TCZK-unykayut-sotni-tysyach-***********-cholovikiv-armiya-zadyhayetsya-bez-popovnennya-5359

26.03.2024 19:51 Відповісти
Всем звание хенерала и по деревеньке !
26.03.2024 20:18 Відповісти
Пом'янемо...
26.03.2024 20:33 Відповісти
А чотко там місцеві приїжджих лохів розводять. Можливо навіть і погрнці в долі. )))
Шарго ріго ейзер йов.
26.03.2024 21:44 Відповісти
Та розтріляти їх,да і пес з ними.
27.03.2024 00:31 Відповісти
йося, ти?
28.03.2024 11:02 Відповісти
 
 