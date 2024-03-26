СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста 100 тис. дол. хабаря. ФОТОрепортаж
Співробітники СБУ спільно з НАБУ викрили на корупції двох депутатів Сумської облради. Посадовці пропонували хабар керівництву військової адміністрації обласного центру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
"За 100 тис. американських доларів фігуранти хотіли "пролобіювати" об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника. У такий спосіб фігуранти планували встановити "контроль" за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови", - ідеться в повідомленні.
Крім того, після реорганізації вони пропонували керівництву міста регулярні "відсотки" від обсягу держфінансування для нової лікарні.
Правоохоронці затримали обох депутатів облради "на гарячому", під час передачі ними першої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. доларів.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
