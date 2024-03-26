УКР
Останки трьох людей, які загинули у 2022 році під час окупації, виявлено на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Чугуївському районі Харківської області виявлено останки трьох людей, нині поліція встановлює особи загиблих.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"25 та 26 березня до Чугуївського районного управління поліції надійшли повідомлення про те, що між селами Гракове та Мосьпанове під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів виявлено останки людей", - йдеться в повідомленні.

Виявлено людські останки

Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази і рештки тіл. Попередньо встановлено, що злочин стався в 2022 році під час окупації населеного пункту. Чоловік з дружиною та сином їхали автівкою і підірвалися на вибуховому пристрої. Від травм вони померли на місці.

Виявлено людські останки

Повідомляється, що для встановлення осіб загиблих та причин їхньої смерті призначено судово-медичну експертизу. У родича загиблих відібрано зразки ДНК.

Виявлено людські останки

окупація (6861) Харківщина (6054) ексгумація (158)
Скільки ще таких загиблих будемо знаходити..навіть зараз, загиблих 2 світової знаходимо..значить й загиблих під час цієї війни будемо довго знаходити..

Царстро небесне, спокій та світла пам'ять загиблим..
26.03.2024 19:47 Відповісти
Може орки?
26.03.2024 22:16 Відповісти
покойтесь з миром !

жахливі результати ЗЄльоного президентського голосування 2019
26.03.2024 20:15 Відповісти
 
 