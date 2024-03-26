Останки трьох людей, які загинули у 2022 році під час окупації, виявлено на Харківщині. ФОТОрепортаж
У Чугуївському районі Харківської області виявлено останки трьох людей, нині поліція встановлює особи загиблих.
Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
"25 та 26 березня до Чугуївського районного управління поліції надійшли повідомлення про те, що між селами Гракове та Мосьпанове під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів виявлено останки людей", - йдеться в повідомленні.
Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази і рештки тіл. Попередньо встановлено, що злочин стався в 2022 році під час окупації населеного пункту. Чоловік з дружиною та сином їхали автівкою і підірвалися на вибуховому пристрої. Від травм вони померли на місці.
Повідомляється, що для встановлення осіб загиблих та причин їхньої смерті призначено судово-медичну експертизу. У родича загиблих відібрано зразки ДНК.
Царстро небесне, спокій та світла пам'ять загиблим..
жахливі результати ЗЄльоного президентського голосування 2019