Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Пошкоджено приватні будинки, травмовано цивільну особу. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Сумської області. Упродовж минулої доби загалом зафіксовано 122 удари.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумщини.

"Протягом минулої доби окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 122 удари", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок чого травмовано цивільну особу, пошкоджено 6 приватних будинків, 3 господарчі споруди та гараж.

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