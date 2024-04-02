Доба на Донеччині: Під вогнем рашистів три райони області, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські окупаційні війська 11 разів обстріляли територію Донеччини.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 двоповерхівки. Обстріляні околиці Очеретинської громади.
Краматорський район.
У Лиманській громаді зруйновано будинок у Торському, пошкоджено 3 будинки в Зарічному і 4 в Закітному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 6 будинків у Віролюбівці і 1 у Стінках.
Бахмутський район.
У Торецьку пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти; ще 2 будинки пошкоджено у Південному. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.
За добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформації про постраждалих не надходило. З лінії фронту евакуйовано 355 людей, зокрема 25 дітей.
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