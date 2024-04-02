На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого "Шахеда". ФОТОрепортаж

На узліссі неподалік одного із сіл Сумської області місцевий житель виявив російський БПЛА "Шахед". Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину безпілотника, яка не здетонувала.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ Нацполіції в Сумській області.

"Кілька днів тому, під час проведення росіянами чергової повітряної атаки України, силами протиповітряної оборони було збито ще один "Шахед".

Ударний безпілотний літальний апарат ворога наші захисники приземлили досить вдало: він упав на узліссі далеко від людських осель та не здетонував", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що дрон виявив місцевий житель, який вранці після "повітряного нальоту" їхав на своє поле. Співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області, через кілька годин після отримання повідомлення прибули на місце події.





Для роботи з небезпечною зброєю ворога правоохоронці застосували спеціальне обладнання, а саме противибуховий костюм сапера, який надали вибухотехнікам наші закордонні партнери.

"Мобільна група поліцейських саперів відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області, оглянувши пошкоджений БПЛА, дистанційним шляхом відокремила бойову частину від корпусу, а потім вивезла її в безпечне місце для знищення шляхом підриву", - зазначили у поліції.

Начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк розповідає, що "цей тип ворожої зброї має загальну масу близько 200 кілограмів, а вага уламково-фугасної бойової частини становить 40-50 кілограмів".

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