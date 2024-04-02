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Перед судом постане син начальника охорони Януковича, який курирував фільтраційний табір у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТО

28-річний працівник російського ФСБ, який незаконно затримував українців та курирував фільтраційні табори на Запоріжжі, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Агент ФСБ

Йдеться про сина начальника охорони Віктора Януковича. 28-річний працівник російського ФСБ організував незаконне затримання українців, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.

"Незаконно затриманих звозили до фільтраційного табору на території ізолятору тимчасового тримання № 2 Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області. За попередніми оцінками, там утримувалось до сотні людей. Ті, хто зумів врятуватись, наразі надають українським поліцейським покази та розповідають про свій страшний досвід світовій пресі", - йдеться в повідомленні.

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51-річна жителька Запоріжжя, яка змогла вибратися з фільтраційного табору, в інтерв'ю El Figaro розповіла, що цей чоловік організував усі тортури.

"За його наказом мене били і душили. Він імітував мою страту і розповідав, що прийдуть дві дивізії чеченців і мене зґвалтують", - зазначила вона.

У перервах між тортурами окупант змушував жінку зізнаватися перед камерами російських ЗМІ, що вона допомагала українській армії. Ця інформація ширилась серед місцевих зрадників, які вбили собак потерпілої та загрожували її життю та здоровʼю.

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Слідчі Нацполіції вже встановили 67 аналогічних місць несвободи для українців, 42 з яких розташовані на території РФ. Всі фільтраційні дії в них проводяться за методикою, розробленою ФСБ РФ. Вона спрямована на виокремлення патріотично налаштованих українців та їх подальший моральний злам.

Куратору Кам’янсько-Дніпровського фільтраційного табору від російського ФСБ в січні 2024 року за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора було оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України), що передбачає до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі Нацполіції передали матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом стосовно фігуранта до суду міста Запоріжжя.

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Автор: 

Нацполіція (15163) ФСБ (1450) Запорізька область (3598) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+15
Його СБУ чи ГУР має ліквідувати фізично!
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02.04.2024 11:40
+14
А чого ми прізвище ховаємо? Всім відомо, що головний охоронець Януковича мав прізвище Кобзар.
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02.04.2024 11:46
+13
".... - Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!.. '

хуцпа для гоїв!!
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02.04.2024 11:40
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Його СБУ чи ГУР має ліквідувати фізично!
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02.04.2024 11:40 Відповісти
".... - Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!.. '

хуцпа для гоїв!!
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02.04.2024 11:40 Відповісти
А чого ми прізвище ховаємо? Всім відомо, що головний охоронець Януковича мав прізвище Кобзар.
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02.04.2024 11:46 Відповісти
В полиции о^уевают от безделья.
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02.04.2024 11:47 Відповісти
Скрепи однако. В 1944 році при звільненні Шауляю в руки НКВД потрапили біля 500 поляків, які підняли повстання в місті проти німців (це було до Варшави). Тоді німці залишили місто. Прибалтика була в зоні відповідальності Абакумова. І за указівкою Сталіна всі поляки були розстріляні при етапуванні. Без суду та слідства. І ніяких слідів. Вперше про це повідомив офіційний романіст ФСБ Хінштейн коли публікував щоденники Івана Сєрова.
Всі фокуси НКВД по "роботі" на окупованих територіях без змін застосовуються і ФСБ. Керує всім Бєсєда -багаторічний сподвижник Платонича і уроженець Хмельницької обл. І цей прищ теж з того ж кулка.
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02.04.2024 12:25 Відповісти
Яка хата такий тин.
Який батько такий син.
Смоква родить тільки смокви.
Гівно родить тільки гівно.
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02.04.2024 12:33 Відповісти
Та прикопайте в канаві, ще гроші на суди над лайном витрачати.
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02.04.2024 12:34 Відповісти
разорвать эту падлу на куски!
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02.04.2024 12:40 Відповісти
який курирував фільтраційний табір Джерело:

- може "керував фільтраційниМ таборОМ"?
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02.04.2024 13:05 Відповісти
******** тлумачний словник російської мови Єфремової. Курирувати - це спостерігати або керувати групою людей, фірмою тощо.
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02.04.2024 13:12 Відповісти
Пардоню, прочитал "Керував"
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02.04.2024 13:54 Відповісти
знову заочно?
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02.04.2024 13:59 Відповісти
Фотографию в полный рост хотя бы поместят в клетку в зале суда?
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02.04.2024 18:04 Відповісти
 
 