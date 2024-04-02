Червінському не дали змоги пройти медичне обстеження, адвокат готує скаргу в ЄСПЛ. ФОТО

Засідання Шевченківського районного суду міста Києва за скаргою сторони захисту щодо необґрунтованості підозри полковнику ССО Роману Червінському вп’яте перенесено. Самого ж Червінського сьогодні мали доставити у медзаклад на обстеження, але цього не сталося.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат ексрозвідника Костянтин Глоба.

"Ранок почався з дуже дивних подій, коли Романа Червінського не вивезли до лікарні у зв’язку з тим, що начебто заплановане судове засідання і начебто заплановані якісь процесуальні дії. Хоч наше клопотання було офіційно слідчим задоволено, дату і час виїзду погоджено, сьогодні у 8.30 його мали доставити на обстеження", - розповів він.









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Глоба також додав, що на суд Романа Червінського також не повезли.

"І не збиралися везти, оскільки я був сьогодні у Романа о 9-й ранку, й він повідомив мені, й конвой повідомив про те, що вимоги на доставку до суду на Романа сьогодні не надходили. Тому знову констатуємо той факт, що Шевченківський районний суд не збирався доставляти на сьогоднішнє засідання нашого клієнта", - зазначив він.

Адвокат також повідомив, що готує скаргу до Європейського суду з прав людини про ненадання медичної допомоги Роману Червінському.

Щодо судового засідання, яке так і не відбулося, то його, зі слів Костянтина Глоби, перенесено на 4 квітня.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

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Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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