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Червінському не дали змоги пройти медичне обстеження, адвокат готує скаргу в ЄСПЛ. ФОТО

Засідання Шевченківського районного суду міста Києва за скаргою сторони захисту щодо необґрунтованості підозри полковнику ССО Роману Червінському вп’яте перенесено. Самого ж Червінського сьогодні мали доставити у медзаклад на обстеження, але цього не сталося.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат ексрозвідника Костянтин Глоба.

"Ранок почався з дуже дивних подій, коли Романа Червінського не вивезли до лікарні у зв’язку з тим, що начебто заплановане судове засідання і начебто заплановані якісь процесуальні дії. Хоч наше клопотання було офіційно слідчим задоволено, дату і час виїзду погоджено, сьогодні у 8.30 його мали доставити на обстеження", - розповів він.

Червінський
Червінський

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шевченківський райсуд знову не розглянув справу, що стосується оскарження підозри Червінському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Глоба також додав, що на суд Романа Червінського також не повезли.

"І не збиралися везти, оскільки я був сьогодні у Романа о 9-й ранку, й він повідомив мені, й конвой повідомив про те, що вимоги на доставку до суду на Романа сьогодні не надходили. Тому знову констатуємо той факт, що Шевченківський районний суд не збирався доставляти на сьогоднішнє засідання нашого клієнта", - зазначив він.

Адвокат також повідомив, що готує скаргу до Європейського суду з прав людини про ненадання медичної допомоги Роману Червінському.

Щодо судового засідання, яке так і не відбулося, то його, зі слів Костянтина Глоби, перенесено на 4 квітня.

Читайте також: Суддя вчетверте зняла з розгляду справу, що стосується оскарження підозри Червінському, — адвокат Глоба

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд знову не зміг розглянути зміну запобіжного заходу полковнику Червінському: цього разу через повідомлення про замінування. ВIДЕО

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Також читайте: Слідство у справі Червінського посилається на відео з російського телеканалу, достовірність якого не можна встановити, - адвокат Глоба

Автор: 

суд (11674) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+24
Все що відбувається в судовій системі має прізвище ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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02.04.2024 15:51
+17
Коли вже сечу зелі доставлять на обстеження?
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02.04.2024 15:47
+10
Дії "судочинства" та "прокуратури" в Україні вже відверто відповідають таким самим на Московії (т.з. "роССії") і ця схожесть мене дуже непокоїть та нагадує подібне з боку цих самих органів при Януковичі, а тому я не буду здивованим якщо ******* керівництво України повторить долю "регіоналів"!!!
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02.04.2024 15:58
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Коли вже сечу зелі доставлять на обстеження?
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02.04.2024 15:47 Відповісти
бажано з ємністю-утримувачем...
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02.04.2024 15:53 Відповісти
Сеча то не так. А от волосся та нігті - зберігають наркоту півроку.
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02.04.2024 15:53 Відповісти
Все що відбувається в судовій системі має прізвище ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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02.04.2024 15:51 Відповісти
Щось нагадує справу Навального. Але фінал буде зовсім іншим.
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02.04.2024 15:53 Відповісти
фінал цього суду буде такий як збори депутатів на Закарпатті .
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02.04.2024 16:17 Відповісти
Будь ласка, докладніше
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02.04.2024 16:20 Відповісти
дві гранати ...
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02.04.2024 16:21 Відповісти
Дії "судочинства" та "прокуратури" в Україні вже відверто відповідають таким самим на Московії (т.з. "роССії") і ця схожесть мене дуже непокоїть та нагадує подібне з боку цих самих органів при Януковичі, а тому я не буду здивованим якщо ******* керівництво України повторить долю "регіоналів"!!!
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02.04.2024 15:58 Відповісти
Червінський наїхав на цивільну дружину президента,на Андрія Борисовича,а Володимир Санич ж #нетряпка,він своїх рідних в образу не дасть.
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02.04.2024 15:58 Відповісти
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02.04.2024 16:02 Відповісти
"Підра двухголовая" з жОПи
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02.04.2024 16:14 Відповісти
Оманське криворагульне стидобище
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02.04.2024 16:13 Відповісти
дермаки терміново-гарячково шукають виходи на "новічок"... - "шоАб ніхто нє дагадался шо етА пєсТня о тєбє"...
а тупорилий нА-ріт й досі закоханий у Зе Зевару і його Его - альфонса д'ермака
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02.04.2024 16:15 Відповісти
******
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02.04.2024 16:18 Відповісти
впевнений що Зе срань і на рішення ЄСПЛ *** покладе
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02.04.2024 16:35 Відповісти
Узурпація влади "офісом єрмака" під прикриттям "президента". Всі гілки влади - у "офісі".
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02.04.2024 16:46 Відповісти
Це відкрите знущання з героя України. Зеленський, в тебе хата не горіла?
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02.04.2024 17:02 Відповісти
зелепідори, бажаю вам виздихати якомога швидше.
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02.04.2024 17:40 Відповісти
Колись можливо Зелений антимайдан збіжить, а судді портнова так і залишаться
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02.04.2024 17:41 Відповісти
А чого ви диктатора-узурпатора частково функціонуючого називаєте президентом?
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02.04.2024 18:39 Відповісти
 
 