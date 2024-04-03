Вночі окупанти вдарили КАБами по Куп’янську та Боровій Харківської області. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі завдали ударів КАБами по Куп’янську та Боровій. Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"3 квітня 03:29 внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл о 3:32. Також без руйнувань та постраждалих.

О 03:25 ворог вдарив по смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено будівлю освітньої установи та гаражі. Інформація про потерпілих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Пізно ввечері 2 квітня, о 23:17, внаслідок обстрілу КАБ с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджені 2 приватні будинки. Без постраждалих.

О 17.00 ворог з артилерії обстріляв с. Новоосинове Куп‘янського району, пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік, а в лікарні, внаслідок отриманих поранень, загинув його 11-річний син.

О 14:30 російські окупанти артилерією обстріляли с. Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено п‘ять житлових будинків. Відсутнє енергопостачання. Без жертв.

О 13:33 зафіксовано влучання по території с. Глушківка Куп'янського району. Без руйнувань та постраждалих. Повторний обстріл ворог здійснив о 14:33.

2 квітня 08:00 с. Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано склад-магазин та пошкоджено приміщення установи. Також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти. Без постраждалих.

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