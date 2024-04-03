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Рашисти вночі вдарили ракетами по Селидовому на Донеччині: Пошкоджено будинки, постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили по місту попередньо ракетами С-300.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вночі росіяни вдарили 5 ракетами, попередньо С-300.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 адмінбудівель, 12 багатоповерхових та 8 приватних житлових будинків.

Інформації про постраждалих не надходило.

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Обстріл Селидового
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440)


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