Рашисти вночі вдарили ракетами по Селидовому на Донеччині: Пошкоджено будинки, постраждалих немає. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вдарили по місту попередньо ракетами С-300.
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Так, вночі росіяни вдарили 5 ракетами, попередньо С-300.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 адмінбудівель, 12 багатоповерхових та 8 приватних житлових будинків.
Інформації про постраждалих не надходило.
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