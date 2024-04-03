Окупанти минулої доби обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, скинули боєприпас з БпЛА на Нікопольщину. ФОТОрепортаж
Впродовж доби зафіксовано 389 ворожих ударів по населених пунктах Запорізької області. Пізно ввечері ворог атакував Мирівську громаду Дніпропетровщини з безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
"2 авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Малій Токмачці та Роботиному. 101 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Степногірськ. 18 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малинівці. 268 артударів завдано по території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Вербового", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Близько опівночі агресор вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.
"Скинув боєприпас з БпЛА. Минулося без загиблих та постраждалих", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він також додав. що за уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Дніпро пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.
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