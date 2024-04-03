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Наслідки ракетної атаки РФ на Дніпро: Постраждали 18 осіб, зокрема 5 дітей. Пошкоджено 4 заклади освіти та будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська 2 квітня здійснили ракетну атаку на місто Дніпро, внаслідок чого постраждали 18 осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки постраждали 18 людей, 12 з них – госпіталізовані. Серед постраждалих пʼятеро дітей віком від 14 до 17 років. Пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, в яких вибуховою хвилею вибито вікна, десятки автомобілів містян", - йдеться в повідомленні.

Тип озброєння встановлюється.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про пуск ракети у бік міста.

У ПК "Схід" заявили, що над містом було збито ракету X-59.

Дивіться: Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору, - Зеленський. ВIДЕО

Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра

Автор: 

Дніпро (3273) обстріл (28428)


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Україну повільно знищують, а світ спостерігає за цим, наче серіал дивиться (((
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03.04.2024 10:32 Відповісти
Що там, в дитячому садочку зброю виготовляли!? Чи щось "військове" ? Чи може там ракети зберігали??? БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ КАЦАПИ, І ВСІ, ХТО ЇМ ДОЗВОЛЯЄ РОЗСТРІЛЮВАТИ МОЮ КРАЇНУ!
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03.04.2024 10:35 Відповісти
Кацапы знищуют Украину, а у Зеленского тиша, в ООН представитель України мовчит.

В Києві нет войни, все ППО в Києві. Для киевлян разрушенные города, школы, плотины это где-то далеко, это не у них. Для киевлян главное успеть в бутик, потратить коррупционные деньги.

https://vesti-ua.net/novosti/foto/247931-kievlyane-rinulis-na-shturm-v-stolice-v-neskolkih-trc-otkrylis-magaziny-zara.html
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03.04.2024 20:05 Відповісти
 
 