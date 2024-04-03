Наслідки ракетної атаки РФ на Дніпро: Постраждали 18 осіб, зокрема 5 дітей. Пошкоджено 4 заклади освіти та будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська 2 квітня здійснили ракетну атаку на місто Дніпро, внаслідок чого постраждали 18 осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки постраждали 18 людей, 12 з них – госпіталізовані. Серед постраждалих пʼятеро дітей віком від 14 до 17 років. Пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, в яких вибуховою хвилею вибито вікна, десятки автомобілів містян", - йдеться в повідомленні.

Тип озброєння встановлюється.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про пуск ракети у бік міста.

У ПК "Схід" заявили, що над містом було збито ракету X-59.

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