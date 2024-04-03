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Планували підірвати залізничні ешелони ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала сім’ю зрадників. ФОТО

Служба безпеки зірвала спробу агресора здійснити диверсію на стратегічних об’єктах "Укрзалізниці" у Харківській області. У результаті спецоперації затримано агентурну групу воєнної розвідки РФ, яка розвідувала маршрути руху військових ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що найбільше фігурантів цікавили "уразливі" ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи й автотунелі під коліями.

Також зловмисники встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці.

СБУ затримала диверсантів на Харківщині

Отримані відомості агенти мали передати своєму російському куратору у вигляді геолокацій критичної інфраструктури на Google-картах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано "на гарячому" диверсантів ФСБ РФ, які намагались підірвати залізничну лінію на Полтавщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ. Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту.

Однак Служба безпеки завадила реалізації ворожих планів. Усю агентурну групу було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності.

Після цього їх було "покроково" задокументовано і затримано на під час збору розвідданих для окупантів.

За даними слідства, затриманими виявились брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району.

Читайте також: Затримано агента РФ, який планував диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" на Харківщині, - СБУ

Влітку 2023 року вони потрапили у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ) через антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах. Особу їхнього куратора вже встановлено Службою безпеки.

СБУ затримала сім'ю зрадників - агентів РФ

Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони, якими вони користувались для комунікації з російським ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Працівник "Укрзалізниці" готував ракетний удар по залізничній лінії на півночі України, російського агента затримано, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12809) Харківщина (6054) диверсія (348)


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Топ коментарі
+6
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03.04.2024 10:21
+5
Один клоун вирішив що може стати президентом, а ці клоуни вирішили що можуть стати шпигунами. Перший клоун виявився більш успішним.На жаль.🤒
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03.04.2024 11:28
+3
та **** там - в нас през сaнтехнік...
тей щє кацап пошукати...
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03.04.2024 10:22
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А майно їм тепер нахіба?
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03.04.2024 10:18 Відповісти
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03.04.2024 10:21 Відповісти
ти за бубу ще раз ротом голосом - потяг недотягнений
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03.04.2024 10:33 Відповісти
потяг недотягнений
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03.04.2024 11:52 Відповісти
та **** там - в нас през сaнтехнік...
тей щє кацап пошукати...
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03.04.2024 10:22 Відповісти
скумбрія в розшукі як борциня за грошикі приймає переміщєння українських військових...
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03.04.2024 10:26 Відповісти
Скільки ж цієї сволоти розплодилось в Україні!!!!
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03.04.2024 10:41 Відповісти
а скільки щє буде?
нескінченний серіал свати - нескінченна буба...
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03.04.2024 10:58 Відповісти
Один клоун вирішив що може стати президентом, а ці клоуни вирішили що можуть стати шпигунами. Перший клоун виявився більш успішним.На жаль.🤒
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03.04.2024 11:28 Відповісти
У нас що, кайданок мало? Роблять фотосесію під ручку з СБушніками! Налийте їм ще стакан горілки! Вчіться хоч чомусь! Мордою у підлогу!
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03.04.2024 12:50 Відповісти
На ресурсі Бабель була стаття: за 2 роки війни було відкрито більше 6500 справ за схожими статтями,в т.ч.коректування ударів,до суду напрвлено 650,вироки були по 270,а реально сидить в спецколонії-будинку відпочинку....100 осіб...
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03.04.2024 17:36 Відповісти
 
 