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Пізно ввечері 2 квітня окупанти обстріляли Краматорський район Донеччини, є поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 квітня 2024 року, близько 21:40, окупаційна армія РФ обстріляла Миколаївку Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

"В результаті влучання засобів ураження по житловій забудові дістали тілесні ушкодження двоє чоловіків 43 та 57 років, а також 48-річна жінка. З осколковим пораненням, контузією та забоями постраждалих доставлено до медичного закладу.
Вибухами пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, зупинку громадського транспорту та автомобілі. Тип озброєння встановлюється", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Миколаївки Донецької області
Обстріли Миколаївки Донецької області
Обстріли Миколаївки Донецької області

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440)


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