Доба на Донеччині: Рашисти 17 разів обстріляли область, поранено 3 особи. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Максимільянівка і Єлизаветівка. У Курахівській громаді під вогнем Дачне і Гостре. У Селидовому знищено двоповерхівку, пошкоджено 4 адмінбудівлі, 8 приватних і 12 багатоповерхових будинків.

Краматорський район.

У Лиманській громаді зруйновано 8 будинків: 4 в Іванівці і 4 у Тернах. У Миколаївці поранено 3 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки і приватний будинок; ще 2 будинки у громаді пошкоджено у Пискунівці. У Калинівці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів.

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Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і інфраструктурний об'єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 381 людину, зокрема 10 дітей.

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