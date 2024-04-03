Наслідки стихії на Київщині: масові обриви проводів, повалені опори. Відновлювальні роботи мають завершити до кінця дня. ФОТО
На Київщині триває ліквідація наслідків стихії. Через сильний вітер на лінії електропередачі падали конструкції будівель, дерева та сухі гілки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Як результат - масові обриви проводів, повалені опори. На ранок 3 квітня світло повернули 113 тисячам родин у 276 населених пунктах. Наразі в роботі ще 24 лінії електропередачі у 53 містах і селах. Відновлювальні роботи планується завершити сьогодні до кінця дня, якщо погодні умови не спричинять нових аварій. Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі", - йдеться у повідомленні.
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