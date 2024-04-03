Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: є загиблий, пошкоджено газогін та житлові будинки. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупаційні війська атакували населені пункти Бериславського та Херсонського районів з артилерійських установок, мінометів та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

"Під вогневим ураженням ворога перебували Херсон, Токарівка, Кизомис, Антонівка, Велетенське, Берислав та Михайлівка. В результаті обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки, газопровід та господарська споруда", - йдеться в повідомленні

З лівого берега Дніпра армія РФ обстріляла житлові квартали Херсона, вибухи лунали у мікрорайоні "Корабел" та центрі міста.

У Токарівці артилерійськими снарядами пошкоджено три приватні будинки та господарську будівлю, у Велетенському – газопровід.

За інформацією начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через російську агресію одна людина загинула.

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