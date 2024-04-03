Рашисти вдарили по Краснопільській громаді Сумщини: 1 особа загинула, травмовано чоловіка та 3-річну дитину. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краснопільській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу є загиблий, травмовано 2 особи, зокрема 3-річну дитину.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Так, о 9:25 росіяни завдали ракетного удару по Краснопільській громаді.
"Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури. На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина", - йдеться в повідомленні.
Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок обстрілу є один загиблий. А травмовано місцевого жителя та його трирічну доньку.
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володимир омельянов
показати весь коментар03.04.2024 11:13 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
показати весь коментар03.04.2024 13:04 Відповісти Мені подобається 0
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