Рашисти вдарили по Краснопільській громаді Сумщини: 1 особа загинула, травмовано чоловіка та 3-річну дитину. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краснопільській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу є загиблий, травмовано 2 особи, зокрема 3-річну дитину.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, о 9:25 росіяни завдали ракетного удару по Краснопільській громаді.

"Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури. На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина", - йдеться в повідомленні.

Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок обстрілу є один загиблий. А травмовано місцевого жителя та його трирічну доньку.

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