Двом кримінальним авторитетам з Хмельниччини оголосили підозри та можуть посадити на 12 років, - поліція. ФОТО
На Хмельниччині викрили діяльність 52-річного так званого кримінального авторитета, який хотів отримати статус "смотрящого" за містом Нетішин та 33-річного "смотрящого" за Райківецькою виправною колонією №78.
Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Смотрящий" за Райківецькою виправною колонією
Чоловікові 33 роки. Слідчі встановили, що разом зі спільниками він вів на території колонії кримінальний бізнес. Під їхнім контролем перебував наркотрафік - потрапляння, розподіл та продаж заборонених речовин. Фігуранти контролювали обіг товару та коштів і ретельно усе фіксували у чорнових записах.
Обвинувальний акт за незаконний обіг наркотиків щодо "смотрящого" та двох його спільників скерували до суду в березні. Тепер йому повідомили також про підозру у встановленні або поширенні злочинного впливу.
"Авторитет" перебуває в Хмельницькому СІЗО.
"Смотрящий" за містом Нетішин
Чоловікові 52 роки. Одни з напрямків його діяльності також був наркобізнес: він змушував людей продавати наркотики, "застосовуючи фізичний та психологічний вплив".
Крім того, він поширював у Нетішині злочинний вплив задля власного збагачення та допомоги утриманців Шепетівської виправної колонії.
У вересні проти чоловіка та двох його спільників скерували справу до суду за статтями про вимагання, торгівлю людьми та незаконне поводження зі зброєю. Зараз до цих обвинувачень додалася підозра у встановленні або поширенні злочинного впливу.
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ой настрашилися після оголошення підозри ! !
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З того переляку пострижуться в монахи та підуть в монастир
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Налякали задницю їжачком..
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Чи простим людем обов'язково знати, що якийсь злочинець має авторитет серед інших злочинців?
Викреслюйте цей "совок" і московитські "панятія" зі свого лексикону! Інакше ще довго будемо в полоні "радянщини"...
Треба писати кримінальний паразит, кримінальна гниль/наволочь/лайно.
Але навіть журналісти їх "афтарітєтамі" нарікають..... ще довго з того болота вибиратися Україні.
У вересні скерували а суду немає. Скажу, що суду і не буде. А ось якби патріот України щось скоїв мінімальне, наприклад, чиєсь автор пошкодив, і справу передали б у вересні, то і у вересні був би вирок.