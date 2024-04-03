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Двом кримінальним авторитетам з Хмельниччини оголосили підозри та можуть посадити на 12 років, - поліція. ФОТО

На Хмельниччині викрили діяльність 52-річного так званого кримінального авторитета, який хотів отримати статус "смотрящого" за містом Нетішин та 33-річного "смотрящого" за Райківецькою виправною колонією №78.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Смотрящий" за Райківецькою виправною колонією

Чоловікові 33 роки. Слідчі встановили, що разом зі спільниками він вів на території колонії кримінальний бізнес. Під їхнім контролем перебував наркотрафік - потрапляння, розподіл та продаж заборонених речовин. Фігуранти контролювали обіг товару та коштів і ретельно усе фіксували у чорнових записах.

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Обвинувальний акт за незаконний обіг наркотиків щодо "смотрящого" та двох його спільників скерували до суду в березні. Тепер йому повідомили також про підозру у встановленні або поширенні злочинного впливу.

"Авторитет" перебуває в Хмельницькому СІЗО.

смотрящий

"Смотрящий" за містом Нетішин

Чоловікові 52 роки. Одни з напрямків його діяльності також був наркобізнес: він змушував людей продавати наркотики, "застосовуючи фізичний та психологічний вплив".

Крім того, він поширював у Нетішині злочинний вплив задля власного збагачення та допомоги утриманців Шепетівської виправної колонії.

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У вересні проти чоловіка та двох його спільників скерували справу до суду за статтями про вимагання, торгівлю людьми та незаконне поводження зі зброєю. Зараз до цих обвинувачень додалася підозра у встановленні або поширенні злочинного впливу.

смотрящий

Автор: 

вор у законі (241) Нацполіція (15163) Хмельниччина (914)


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А де ж про спільників-вертухаїв, та поліцаїв, що кришували оцю діяльність? Чи "ето другоє"?
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03.04.2024 11:23 Відповісти
---
ой настрашилися після оголошення підозри ! !
..
З того переляку пострижуться в монахи та підуть в монастир
...
Налякали задницю їжачком..
...
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03.04.2024 11:29 Відповісти
Що це за фраза "кримінальний авторитет"? Ми свято зберігаєм московитські традиції, де в авторитеті лише "кримінал", а науковці, письменники, військові, рятівники, вчителі та лікарі не в авторитеті?
Чи простим людем обов'язково знати, що якийсь злочинець має авторитет серед інших злочинців?
Викреслюйте цей "совок" і московитські "панятія" зі свого лексикону! Інакше ще довго будемо в полоні "радянщини"...
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03.04.2024 11:24 Відповісти
100%.
Треба писати кримінальний паразит, кримінальна гниль/наволочь/лайно.
Але навіть журналісти їх "афтарітєтамі" нарікають..... ще довго з того болота вибиратися Україні.
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03.04.2024 12:20 Відповісти
І як це нашим поліцаям вдалося,невже в окуліста побували.
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03.04.2024 12:03 Відповісти
та, напевне, загралися ці кримінальники у власні ігри, перестали співпрацювати з адміністраціями тюрем. От і погасили їх. Таке явище завжди бувало.
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03.04.2024 12:14 Відповісти
У вересні проти чоловіка та двох його спільників скерували справу до суду .......

У вересні скерували а суду немає. Скажу, що суду і не буде. А ось якби патріот України щось скоїв мінімальне, наприклад, чиєсь автор пошкодив, і справу передали б у вересні, то і у вересні був би вирок.
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03.04.2024 13:24 Відповісти
і про що новина? про якесь у'біще, то нах.. застрельте, а не нітішин йому,
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03.04.2024 16:28 Відповісти
 
 