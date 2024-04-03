Двом кримінальним авторитетам з Хмельниччини оголосили підозри та можуть посадити на 12 років, - поліція. ФОТО

На Хмельниччині викрили діяльність 52-річного так званого кримінального авторитета, який хотів отримати статус "смотрящого" за містом Нетішин та 33-річного "смотрящого" за Райківецькою виправною колонією №78.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Смотрящий" за Райківецькою виправною колонією

Чоловікові 33 роки. Слідчі встановили, що разом зі спільниками він вів на території колонії кримінальний бізнес. Під їхнім контролем перебував наркотрафік - потрапляння, розподіл та продаж заборонених речовин. Фігуранти контролювали обіг товару та коштів і ретельно усе фіксували у чорнових записах.

Читайте: Вори в законі Умка та Лаша Сван вийшли з СІЗО, - ЗМІ

Обвинувальний акт за незаконний обіг наркотиків щодо "смотрящого" та двох його спільників скерували до суду в березні. Тепер йому повідомили також про підозру у встановленні або поширенні злочинного впливу.

"Авторитет" перебуває в Хмельницькому СІЗО.

"Смотрящий" за містом Нетішин

Чоловікові 52 роки. Одни з напрямків його діяльності також був наркобізнес: він змушував людей продавати наркотики, "застосовуючи фізичний та психологічний вплив".

Крім того, він поширював у Нетішині злочинний вплив задля власного збагачення та допомоги утриманців Шепетівської виправної колонії.

Дивіться: На Черкащині хотіли вкрасти завод за 160 млн, - Нацполіція. ФОТО

У вересні проти чоловіка та двох його спільників скерували справу до суду за статтями про вимагання, торгівлю людьми та незаконне поводження зі зброєю. Зараз до цих обвинувачень додалася підозра у встановленні або поширенні злочинного впливу.