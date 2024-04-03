Прикордонники знешкодили ворожий дрон-розвідник, що збирав дані в прикордонні Сумщини. ФОТО

Учора, 2 квітня, у Сумській області бійці ДПСУ "приземлили" російський дрон-розвідник, який збирав інформацію в прикордонні.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прикордонний наряд, який виконував бойове завдання на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера.

Захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї на ураження дрона, у результаті квадрокоптер окупантів втратив висоту та впав на землю.

Це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території, додали у пресслужбі.

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