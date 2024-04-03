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Волинянин пропонував ухилянтам за $12 тис. укласти фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю, - прокуратура. ФОТОрепортаж

37-річному жителю Каменя-Каширського Волинської області оголосили підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, волинянин пропонував чоловікам, які у законний спосіб не могли виїхати з території України, знайти їм "дружину" - жінку з інвалідністю I чи II групи, яка за грошову винагороду погоджувалась взяти фіктивний шлюб із невідомою особою.

"Таким чином у березні 2024 року він за 12 000 доларів допоміг 32-річному військовозобов'язаному волинянину оформити фіктивний шлюб із 51-річною жінкою з інвалідністю II групи", - йдеться у повідомленні.

Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд також обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Чоловік допомагав ухилянтам на Волині
Чоловік допомагав ухилянтам на Волині
Чоловік допомагав ухилянтам на Волині

Автор: 

прокуратура (3675) ухилянти (898) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+3
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03.04.2024 11:49
+2
тема брехлива, та нецікава!
- скільки у нас жінок з групою інвалідності?
- скільки разів, за два роки, жінка з інвалідністю, може розвестися та укласти "фіктивний" шлюб?
- скільки разів, офіційно, подібне подружжя, може перетнути кордон?
- як, у законний спосіб, довести фіктивність шлюбу?
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03.04.2024 11:55
+2
От через таких от людям, у яких в 2022-2023 році розвинулися важкі хвороби та які мають синів чи чоловіків призовного віку, дуже важко зараз отримати інвалідність...
Мій родич - єдиний син у матері, батько помер. Їй за 70 і там серйозна хвороба, а інвалідність їй оформляти не поспішають.
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03.04.2024 11:56
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03.04.2024 11:49 Відповісти
Схоже що ця гнида у бусі, в одязі попа.
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03.04.2024 11:52 Відповісти
Такий собі свах.
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03.04.2024 11:53 Відповісти
тема брехлива, та нецікава!
- скільки у нас жінок з групою інвалідності?
- скільки разів, за два роки, жінка з інвалідністю, може розвестися та укласти "фіктивний" шлюб?
- скільки разів, офіційно, подібне подружжя, може перетнути кордон?
- як, у законний спосіб, довести фіктивність шлюбу?
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03.04.2024 11:55 Відповісти
От через таких от людям, у яких в 2022-2023 році розвинулися важкі хвороби та які мають синів чи чоловіків призовного віку, дуже важко зараз отримати інвалідність...
Мій родич - єдиний син у матері, батько помер. Їй за 70 і там серйозна хвороба, а інвалідність їй оформляти не поспішають.
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03.04.2024 11:56 Відповісти
А поржать ні?Не допомагає?свідомий вибір,а тепер соплі.Дивні люди
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03.04.2024 12:00 Відповісти
Ні мій родич, ні я за зелених у 2019 не голосували... До чого тут це взагалі?
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03.04.2024 12:02 Відповісти
Вони й раніше не квапились, зараз зовсім знахабніли. Рекомендую дієвий спосіб: нехай родич зареєструється на сайті ВР. І в електронному зверненні на комітет соцполітики викладе ситуацію й надасть копії документів. Таке ж саме - відправити на Мінсоц. Перевірено - дууууже дієвий варіант. На місцях відповідальні особи починають бігати, як вжарені. Головне, зазначити назви закладів й посади/ПІБ відповвдальних осіб, які динамять. Якщо в Києві - ще на 1551 Кличку..тоді й зовсім шоу почнеться..
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03.04.2024 12:14 Відповісти
Деньги конфисковать на нужды ВСУ. Уклонистов на тщательную проверку в СБУ.
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03.04.2024 11:57 Відповісти
На тщательную проверку...
Що ти верзеш,яка проверка. Люди просто жити хочуть от і все.
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03.04.2024 13:07 Відповісти
Людина ясно написала правду- ТЕМА БРЕХЛИВА, чи невистачає мізків здогадатись, що "їздять по вухах".
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03.04.2024 12:17 Відповісти
Жінки з інвалідністю тепер можуть в найкоротший термін заробити більше, ніж державна допомога за все їх життя, відповідно, отримають нагоду або підлікуватись, або суттєво поліпшити собі життя. Не дивно, що чимало з них згодні на подібні схеми і правильно роблять - зараз у них вікно можливостей і цим варто скористатися.
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03.04.2024 12:44 Відповісти
Який волинянин...
Он Ізюмський будинок для похилих людей виїхав десь на західну,так там утримувались також жінки та дівчата з "нерівною" психикою,так там у директора такса кого за скільки заміж віддати.
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03.04.2024 13:05 Відповісти
а 10 мало?
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03.04.2024 13:27 Відповісти
 
 