Волинянин пропонував ухилянтам за $12 тис. укласти фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю, - прокуратура. ФОТОрепортаж

37-річному жителю Каменя-Каширського Волинської області оголосили підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, волинянин пропонував чоловікам, які у законний спосіб не могли виїхати з території України, знайти їм "дружину" - жінку з інвалідністю I чи II групи, яка за грошову винагороду погоджувалась взяти фіктивний шлюб із невідомою особою.

"Таким чином у березні 2024 року він за 12 000 доларів допоміг 32-річному військовозобов'язаному волинянину оформити фіктивний шлюб із 51-річною жінкою з інвалідністю II групи", - йдеться у повідомленні.

Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд також обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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