Волинянин пропонував ухилянтам за $12 тис. укласти фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю, - прокуратура. ФОТОрепортаж
37-річному жителю Каменя-Каширського Волинської області оголосили підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, волинянин пропонував чоловікам, які у законний спосіб не могли виїхати з території України, знайти їм "дружину" - жінку з інвалідністю I чи II групи, яка за грошову винагороду погоджувалась взяти фіктивний шлюб із невідомою особою.
"Таким чином у березні 2024 року він за 12 000 доларів допоміг 32-річному військовозобов'язаному волинянину оформити фіктивний шлюб із 51-річною жінкою з інвалідністю II групи", - йдеться у повідомленні.
Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд також обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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- скільки у нас жінок з групою інвалідності?
- скільки разів, за два роки, жінка з інвалідністю, може розвестися та укласти "фіктивний" шлюб?
- скільки разів, офіційно, подібне подружжя, може перетнути кордон?
- як, у законний спосіб, довести фіктивність шлюбу?
Мій родич - єдиний син у матері, батько помер. Їй за 70 і там серйозна хвороба, а інвалідність їй оформляти не поспішають.
Що ти верзеш,яка проверка. Люди просто жити хочуть от і все.
Он Ізюмський будинок для похилих людей виїхав десь на західну,так там утримувались також жінки та дівчата з "нерівною" психикою,так там у директора такса кого за скільки заміж віддати.