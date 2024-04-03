Обстріл Борової: ворог застосував дві ракети "Гром Е-1". Пошкоджено навчальний заклад. ФОТОрепортаж

Окупанти вдарили двома ракетами по Боровій на Ізюмщині, пошкоджено освітню інфраструктуру

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської обласної прокуратури.

Як зазначається, за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 квітня приблизно о 3:20 збройні сили РФ завдали ракетні удари по селищу Борова Ізюмського району.

Пошкоджено навчальний заклад та шкільні гаражі.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами "Гром Е-1".

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Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що вночі окупанти вдарили КАБами по Куп’янську та Боровій Харківської області.