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Обстріл Борової: ворог застосував дві ракети "Гром Е-1". Пошкоджено навчальний заклад. ФОТОрепортаж

Окупанти вдарили двома ракетами по Боровій на Ізюмщині, пошкоджено освітню інфраструктуру

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської обласної прокуратури.

Як зазначається, за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 квітня приблизно о 3:20 збройні сили РФ завдали ракетні удари по селищу Борова Ізюмського району.

Пошкоджено навчальний заклад та шкільні гаражі.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами "Гром Е-1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планували підірвати залізничні ешелони ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала сім’ю зрадників. ФОТО

Обстріл Борової
Обстріл Борової
Обстріл Борової
Обстріл Борової

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що вночі окупанти вдарили КАБами по Куп’янську та Боровій Харківської області.

Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054)


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3-й рік війни. Та невже не можна відновити виробництво ракет на рідкому паливі, які не потребують тривалого часу на стабілізацію твердого палива? Ті ж Р-17, та нову головку наведення?
Летять на 300 км, модернізовані Саддамом взагалі на 600 км летіли. Космічна Комічна держава, бл...
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03.04.2024 13:01 Відповісти
Згоден. Все можна, але для цього треба при владі мати українського Президента, а не москальського реЗЕдента.
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03.04.2024 13:42 Відповісти
А , де ж наш Грім 2, тобто Сапсан. Кривавий Пастир жив на тих ракетних виробництвах, доки Агрохімії усілякі до влади не дорвалися
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03.04.2024 14:04 Відповісти
Хоть паржом
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03.04.2024 14:26 Відповісти
 
 