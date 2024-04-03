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Шмигаль зустрівся з естонським спікером парламенту та обговорив важливі питання для української безпеки. ФОТОрепортаж

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Таллінні зустрівся з естонськими депутатами та спікером парламенту Рійгікогу Лаурі Хуссаром. Вони обговорили євроінтеграцію України, а також співпрацю у сфері кібербезпеки.

Про це український прем’єр повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував за готовність допомогти з енергетичним обладнанням. Говорили про наші актуальні потреби, адже Росія продовжує енергетичний терор. Цінуємо долучення Естонії до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів, а також підтримку санкційних пакетів проти агресора. Тісно співпрацюємо над тим, щоб конфіскувати російські активи на користь України", — йдеться у дописі глави українського уряду.

Також глава українського уряду подякував естонським колегам за підтримку та сприянню впровадження "формули миру".

Шмигаль в Естонії

Шмигаль в Естонії

Шмигаль в Естонії

Шмигаль в Естонії

Шмигаль в Естонії

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