Двоє харківських депутатів та чиновниця допомогли виїхати з країни 19 псевдоволонтерам. ВIДЕО

Двоє місцевих депутатів та екскерівниця апарату Харківської ОВА організували перетин кордону для 19 "волонтерів". Тепер можуть сісти на 9 років.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, до складу групи входили:

депутат Харківської райради,

голова однієї із райадміністрацій Харківської міської ради, яка також є депутатом Харківської міської ради,

колишня керівник апарату Харківської обласної військової адміністрації.

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Вони залучили до своєї протиправної діяльності представників благодійної організації. Від її імені до системи "Шлях" вносили дані псевдоволонтерів.

Протягом 2022-2023 років група допомогла виїхати за кордон 19 чоловікам. Жоден з них не повернувся в Україну.

Послуги зловмисників коштували близько 60 тис. грн.

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Учасникам угруповання повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Покарання за такий злочин - від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.











