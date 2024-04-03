Двоє харківських депутатів та чиновниця допомогли виїхати з країни 19 псевдоволонтерам. ВIДЕО
Двоє місцевих депутатів та екскерівниця апарату Харківської ОВА організували перетин кордону для 19 "волонтерів". Тепер можуть сісти на 9 років.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, до складу групи входили:
- депутат Харківської райради,
- голова однієї із райадміністрацій Харківської міської ради, яка також є депутатом Харківської міської ради,
- колишня керівник апарату Харківської обласної військової адміністрації.
Вони залучили до своєї протиправної діяльності представників благодійної організації. Від її імені до системи "Шлях" вносили дані псевдоволонтерів.
Протягом 2022-2023 років група допомогла виїхати за кордон 19 чоловікам. Жоден з них не повернувся в Україну.
Послуги зловмисників коштували близько 60 тис. грн.
Учасникам угруповання повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Покарання за такий злочин - від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
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стаття до 9 років...
а на посаду можна заступити через три, *****.
тобто, дадуть 7, якщо взагалі дадуть
рік-півтора викидай на закон савченко про сізо
з семи за хорошу поведінку, через 3,5 з нар, відразу в крісло...
оооооо, як.
ти ж не думаєш що сама Надя його придумала...
а так як він вигідний для уїбанів, то й ця і наступна влада його не відмінить.
от ти крутий, отримав мінімум, за бабло, перекантувався півстроку в сізо, тех за бабло і вільний...