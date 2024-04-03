Ще семеро дітей з родинами виїхали з тимчасово окупованих територій. ФОТОрепортаж

Семеро дітей із сім’ями виїхали з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець.

"Діти з родинами виїхали з Запорізької та Херсонської областей. Дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців, змушували брати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, змушувати дітей навчатися у школі за канонами "русского мира". А родини, де є хлопці-підлітки виїжджали з ТОТ, аби їх дітей згодом не забрали до російської армії", - зауважив Уповноважений.

Батьки дітей у нашому Центрі захисту прав дитини озвучили, що перспективи майбутнього на ТОТ не вписуються в подальше бачення життя їхніх сімей, тож ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію.

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"Тож нині з ними спілкуються і допомагають представники нашого офісу, державні структури та благодійні організації. Попереду чимало роботи: відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади та гуртки, пошуки роботи та ін. Тож шлях адаптації має бути легшим, адже спеціалісти надаватимуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу, а відповідні держоргани зафіксують з їх слів факти російських злочинів, свідками яких вони стали", — додав Омбудсман України.

"Дякуємо за підтримку повернутих БО "Благодійний фонд "Рокада", ГО "Вірний шлях-Харків", Благодійний фонд "Посмішка ЮА", ЮНІСЕФ, БФ "Голоси дітей" та Координаційний центр з розвитку сімейних форм виховання та догляду дітей", - підкреслив Дмитро Лубінець.

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