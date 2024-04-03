Інженерна бригада ЗСУ отримає 8 екскаваторів для будівництва фортифікацій на фронті. ФОТО

Вісім екскаваторів, які купив Петро Порошенко, відправляють на фронт в одну з інженерних бригад, щоб будувати фортифікаційні споруди. Окрім землерийної техніки військовим передадуть інше необхідне обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"За моєю спиною знаходяться потужні екскаватори, грейдери, навантажувачі. Чотири з них вживані, але повністю обслужені нашою командою. А чотири – абсолютно нові. Вони повністю підготовлені, пофарбовані, обладнані, обслужені і з завтрашнього дня вирушають на Схід в склад однієї з інженерних бригад, де починають роботи з будівництва фортифікаційних споруд", – розповів Порошенко.

Він зауважив, що влада надто пізно почала виділяти кошти для оборонних споруд. "Лише в січні, через два роки повномасштабної війни була прийнята постанова уряду про виділення перших коштів, хоча дорожнє будівництво вони не припиняли. В лютому був виділений основний транш, два дні тому ще виділили 5 млрд грн", – констатував політик.

"Ми даємо не тільки бульдозери, не тільки екскаватори, йдуть і бензопили, і все необхідне обладнання – для того, щоб якнайшвидше побудувати фортифікаційні споруди", – зазначив Порошенко.

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"Наступну партію ми будемо мати вже на наступному тижні. Ми зробимо все можливе для того, щоб встигнути до російського наступу. Для того, щоб ніякі КАБи, ніяка артилерія не змогла зсунути нас, щоб ми фортифікаційними спорудами, по-перше, захистили солдат, захистили українську землю", – наголосив лідер "ЄС".