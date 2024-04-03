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Новини Фото Війна
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Інженерна бригада ЗСУ отримає 8 екскаваторів для будівництва фортифікацій на фронті. ФОТО

Вісім екскаваторів, які купив Петро Порошенко, відправляють на фронт в одну з інженерних бригад, щоб будувати фортифікаційні споруди. Окрім землерийної техніки військовим передадуть інше необхідне обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

ескаватори

"За моєю спиною знаходяться потужні екскаватори, грейдери, навантажувачі. Чотири з них вживані, але повністю обслужені нашою командою. А чотири – абсолютно нові. Вони повністю підготовлені, пофарбовані, обладнані, обслужені і з завтрашнього дня вирушають на Схід в склад однієї з інженерних бригад, де починають роботи з будівництва фортифікаційних споруд", – розповів Порошенко.

Він зауважив, що влада надто пізно почала виділяти кошти для оборонних споруд. "Лише в січні, через два роки повномасштабної війни була прийнята постанова уряду про виділення перших коштів, хоча дорожнє будівництво вони не припиняли. В лютому був виділений основний транш, два дні тому ще виділили 5 млрд грн", – констатував політик.

Порошенко купив ескаватори для ЗСУ

"Ми даємо не тільки бульдозери, не тільки екскаватори, йдуть і бензопили, і все необхідне обладнання – для того, щоб якнайшвидше побудувати фортифікаційні споруди", – зазначив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання фортифікацій для нас - це питання життя і смерті. Рада має нарешті проголосувати за ТСК щодо фортифікацій та мінних полів, - Порошенко

"Наступну партію ми будемо мати вже на наступному тижні. Ми зробимо все можливе для того, щоб встигнути до російського наступу. Для того, щоб ніякі КАБи, ніяка артилерія не змогла зсунути нас, щоб ми фортифікаційними спорудами, по-перше, захистили солдат, захистили українську землю", – наголосив лідер "ЄС".

Автор: 

Порошенко Петро (15171) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+34
От барига клятий ! Знову нашому Найшашличнішому дровеняки в колеса пхає.😁
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03.04.2024 21:31
+33
Знову жодної інтриги в заголовку. Прочитав - ясно від кого.
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03.04.2024 21:35
+32
Коли прочитав тільки заголовок, а вже знаєш хто.
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03.04.2024 21:35
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от вміє ж! А міг би дати екскаватори на будівництво доріг...
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03.04.2024 21:29 Відповісти
КУЧМО &Пінчук , Ахметка , ………КАКЛАМОЙША І ЗЕНОВОЯВЛЕННІ МІЛЛЯРДЕРИ МАРОДЕРИ ДЕ ВАШИ зусилля ? Виродки не даютьні копійчини ! Щоб ви ЗДОХЛИ ПІТОРИ
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03.04.2024 21:52 Відповісти
А міг би за час свого перзиденства, навіть державним коштом.
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03.04.2024 22:09 Відповісти
так і було, виділялись кошти з держбюджету під персональну відповідальність голів ОВА та РВА. Ті голови, хто не справлявся з доведеними завданнями будівництва фортифікаційних споруд - звільналися з роботи. Найгучніша відставка з цього приводу - очільника Донецької ОВА С.Тарути.
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03.04.2024 22:24 Відповісти
А результати де ? А той же Тарута чи не добровільно став губернатором. Та й Коломойський при петі був губернатором.
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03.04.2024 22:30 Відповісти
Результат - наприклад, в тому, що там, де ЗСУ оговталося після першої навали касапів 24/02.22р. - то на тих фортифікаційних укріпленнях касапи затримались надовго: від трьох місяців (в северодонецькій агломерації) до двох років (в авдіївській).
А Коломойський та Тарута справді погодились на пропозицію стати губернаторами; і, судячи з інф того часу, ображались, коли їх зняли. Хоча, в Дніпропетровській області не було ОВА, і фортифікаційних споруд там не будували (не знаю, чи почали зараз).
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03.04.2024 22:40 Відповісти
ну так, міг би за час свого президенства і мільйон і FPV-дронів зробить, і підземну школу у Харкові збудувать , навіть державним коштом. От зараз би як це згодилось би...
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03.04.2024 22:29 Відповісти
Ага, а зєлька ж дурачок, з нього взяткі гладкі, все Порох повинен був зробити, бо зєлька прийшов по фонтанам бігати)))
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03.04.2024 22:57 Відповісти
ну так, ***** не підготував країну - ні кисневі концентратори не закупив, ні ШВЛи, ні мільйон турникетів САТ... навіть не послав агітаторів у кожну родину кравченків, щоб пояснити, що не можна голосувати за популістів, інфільтрованих в нашу країну екзестенційним ворогом.
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03.04.2024 23:12 Відповісти
а фонтани і шаурму не чіпайте - бо наріду це подобається.
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03.04.2024 23:15 Відповісти
Молодець!!
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03.04.2024 21:31 Відповісти
Зе на подібне не здатний
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03.04.2024 21:43 Відповісти
От барига клятий ! Знову нашому Найшашличнішому дровеняки в колеса пхає.😁
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03.04.2024 21:31 Відповісти
Канєшно! Яка з них користь? Ці залізяки тільки пальне жеруть та заважають бійцям лопатами махать!
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03.04.2024 21:57 Відповісти
Вапщє ні стида ні свєсті, іщо, нібось і канфєт атсипал...
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03.04.2024 22:33 Відповісти
якби ж... тортами "київськими" тероризує бійців, вже лазарети забиті від діатезу у важкій формі.
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03.04.2024 23:22 Відповісти
Знову жодної інтриги в заголовку. Прочитав - ясно від кого.
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03.04.2024 21:35 Відповісти
Справжній Гетьман! Дякуємо, пане Президент!
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03.04.2024 22:56 Відповісти
Коли прочитав тільки заголовок, а вже знаєш хто.
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03.04.2024 21:35 Відповісти
Начувайся, пратівний кандітєр, наш ******* не пастиме задніх і вже завтра пообіцяє стопіцот искаваторів.
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03.04.2024 21:36 Відповісти
мільон
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03.04.2024 22:11 Відповісти
Ахах, знову ''Порох'' підмочив рейтинги ''простроченого'' хрінпіду.
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03.04.2024 21:41 Відповісти
Ти до ЗЕрамаків звертався?
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03.04.2024 21:45 Відповісти
То я помилився. Пробачти пані та панове.
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03.04.2024 21:47 Відповісти
Президент он завжди Президент.
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03.04.2024 21:45 Відповісти
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03.04.2024 21:55 Відповісти
Кондиціонер!? Кавоварка!!??
Це не інакше як для розбещення армії!
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03.04.2024 22:01 Відповісти
А чим відповість гардон , прутила , стерненко і їм подібні ?
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03.04.2024 21:59 Відповісти
Дружной вонью...
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03.04.2024 22:35 Відповісти
Красавчик
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03.04.2024 22:03 Відповісти
"...подумав порох... На краві! І в апшори, в апшори!!"
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03.04.2024 22:12 Відповісти
та не силуй себе, тут на твою рідну касапську заборон нема.
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03.04.2024 22:19 Відповісти
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03.04.2024 22:05 Відповісти
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03.04.2024 22:06 Відповісти
Техніка вся стоїть без діла,в тилу,нові cat, це пздц панове,вже рік точно,в нашому підрозділі,шо за *****
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03.04.2024 22:19 Відповісти
Добре, шо є дорослі в нашій хаті...
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03.04.2024 22:38 Відповісти
Он у себя украл деньги на эти экскаваторы! Неуемная жажда стяжательства! Проклятый барыга!
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03.04.2024 22:43 Відповісти
І сєбє же продал с троєкратним наваром
Ужос, шо тваріца.
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03.04.2024 23:06 Відповісти
А міг би і відосик забацать, як наш найшашличніший, але зажав, клятий барига
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03.04.2024 23:00 Відповісти
 
 