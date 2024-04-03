Росіяни здійснили ракетну атаку на Мерефу на Харківщині: одна мирна мешканка поранена. ФОТОрепортаж

Увечері 3 квітня російські війська завдали ракетного удару по м. Мерефа Харківської області. Одна жінка зазнала поранення. Сталася пожежа на підприємстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 квітня близько 18:20 збройні сили РФ завдали ракетний удар по м. Мерефа. Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства. Сталась пожежа. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи.

Як зазначається, дістала поранення 55-річна жінка.

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.

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