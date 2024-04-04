Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольському району Дніпропетровщини, по Запорізькій області завдавав ударів з БпЛА, РСЗВ, артилерії. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері та вночі окупанти били по Нікопольщині: застосовували дрони-камікадзе й важку артилерію. Обстріляв 9 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, пізно ввечері та вночі окупанти били по Нікопольщині. Запустили 2 дрони-камікадзе на райцентр - там пошкоджено приватну оселю.

Тричі обстріляли з артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Випустили близько півтора десятка снарядів. Пошкоджені гімназія та сільський будинок культури.







Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог завдав 320 ударів по 9 населених пунктах області.

38 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

14 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Преображенці.

260 артударів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малих Щербаків.

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