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Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольському району Дніпропетровщини, по Запорізькій області завдавав ударів з БпЛА, РСЗВ, артилерії. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері та вночі окупанти били по Нікопольщині: застосовували дрони-камікадзе й важку артилерію. Обстріляв 9 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, пізно ввечері та вночі окупанти били по Нікопольщині. Запустили 2 дрони-камікадзе на райцентр - там пошкоджено приватну оселю.

Тричі обстріляли з артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Випустили близько півтора десятка снарядів. Пошкоджені гімназія та сільський будинок культури.

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог завдав  320 ударів по 9 населених пунктах області.

38 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

14 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Преображенці.

260 артударів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малих Щербаків.

Обстріли Запорізької області

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Автор: 

обстріл (28428) Запорізька область (3598) Дніпропетровська область (3717)


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