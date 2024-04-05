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Слідком РФ заявив, що в телефоні одного з терористів у "Крокус Сіті Хол" знайшли фото з прапором України та іншою українською символікою. ФОТОрепортаж

Слідчий комітет Росії заявив, що в телефоні стрілка з "Крокус Сіті Хол" знайшли фото осіб "в камуфляжній формі з прапором України та української поштової марки з нецензурним жестом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Слідчого комітету РФ.

Зазначається, що знайдені в телефоні нападників фотографії чоловіків в українській військовій формі з прапором України, зруйнованих будівель та марки "Русскій воєнний корабль, іді…!" свідчить про "зв'язок між скоєним терористичним актом та проведенням спеціальної військової операції".

Скриншот з телефону терориста "Крокусу"
Скриншот з телефону терориста "Крокусу"

Скриншот з телефону терориста "Крокусу"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після нападу в Підмосков’ї терористи їхали до Києва для отримання обіцяної винагороди, - Слідком РФ

Також у РФ заявили, що у річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2024 року - "один із співучасників за вказівкою куратора знайшов на інтернет-ресурсах і відправив йому скріншоти зображень входів у будівлю "Крокус Сіті Хола" та під'їзних шляхів до нього".

Скриншот з телефону терориста "Крокусу"

У СК РФ додали, що все це обвинувачений нібито підтвердив у своїх свідченнях.

Читайте також: У Слідчому комітеті РФ заявили про зв’язок виконавців теракту в Crocuss City Hall з українськими націоналістами

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не є об’єктом тероризму для ісламських фундаменталістів. У нашій країні - міжконфесійна злагода та єдність, - Путін

Автор: 

росія (65191) теракт (1016) Слідком рф (194)


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Топ коментарі
+32
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05.04.2024 12:24
+32
Також після тортут вони співають Ще не вмерла Україна,незабаром скинуть аудізапис.
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05.04.2024 12:24
+31
... Візитки та банковська картка Яроша
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05.04.2024 12:25
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05.04.2024 12:24 Відповісти
на рашці в таких випадках кажуть:

"пашлі-паєхалі"

.
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05.04.2024 12:31 Відповісти
А також ікони Бандери, Петлюри, Порошенка і Зєлєнського.
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05.04.2024 13:38 Відповісти
згорнуте фото на фотобумазі було під акумулятором до гадалки не ходи
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05.04.2024 12:34 Відповісти
Також після тортут вони співають Ще не вмерла Україна,незабаром скинуть аудізапис.
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05.04.2024 12:24 Відповісти
Так треба ж ще їх навчити
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05.04.2024 12:31 Відповісти
Знайшли прапор, брелок, а в телефоні були пісні Михайла Поплавського.
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05.04.2024 12:25 Відповісти
Та ну нах! Слухати Поплавського даже террористам-смертникам протипоказано із-за елементарного гуманізму до живих істот!
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05.04.2024 12:28 Відповісти
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05.04.2024 12:51 Відповісти
ТА ТИ ШО!!!! О ЦЕ ПОВОРОТ!!!!!
Знов вам двійка, кацапи.
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05.04.2024 12:25 Відповісти
... Візитки та банковська картка Яроша
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05.04.2024 12:25 Відповісти
А на звороті телефон Буданова. Інфа 146% 😆
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05.04.2024 12:54 Відповісти
Шукайте краще, ще повинна бути візитка Яроша.
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05.04.2024 12:25 Відповісти
без визитки не считатся
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05.04.2024 12:27 Відповісти
Ігіл -К, зробить московітам те, що вони зробили з їх побратимів!!
Свято наближається …
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05.04.2024 12:25 Відповісти
"К" - це Кривий Ріг?
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05.04.2024 13:40 Відповісти
Шо,кацапчеги,сцыкотно с ИГИЛом бодатся...мандраже на фаберже?
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05.04.2024 12:26 Відповісти
США, Вас тільки що звинуватили в ескалації...І тероризмі. Допомога Україні допомогою,але де Ваша позиція,де Ваші пріоритети?
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05.04.2024 12:26 Відповісти
Пріоритети це бабло, решта словеса
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05.04.2024 12:31 Відповісти
А шо Україна вже стала 51м штатом США?
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05.04.2024 13:16 Відповісти
Треба створювати СШУ
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05.04.2024 13:42 Відповісти
Ні,це риторика особисто від мене,одинака.Старався без пафосу,але висловився як зміг.
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05.04.2024 20:14 Відповісти
Лишайная шавка облаяла слона. Что должен делать слон?!
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05.04.2024 15:06 Відповісти
Америка,мені здається,не вважає расію і їх офіційних осіб шавками.Скоріше-небезпечний ворог для них.
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05.04.2024 20:16 Відповісти
рязанський цукор від фсби
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05.04.2024 12:28 Відповісти
Пропоную наступного разу в наші БПЛА замість тротилу напихати дофігіща візиток Яроша. Хай сцуться.
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05.04.2024 12:29 Відповісти
Не-не-не! Нифига! Без визитки Яроша у вас на нас ничего нет!!!))
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05.04.2024 12:29 Відповісти
Ну как мы в очередной раз убедились, рашистам повод и доказательства не нужны. Они сами когда им надо все склепают притом топорно и особо не парясь. Так что уничтожаем рашистов дальше и не оглядываемся что там рашисты на нас хрюкают
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05.04.2024 12:29 Відповісти
ну наконєц то !
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05.04.2024 12:29 Відповісти
Чекайте прапора не тільки в телефонах...
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05.04.2024 12:30 Відповісти
еще два диска с игрой симс и визитку Яроша
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05.04.2024 12:30 Відповісти
Ну с "визиткой Яроша", как то поинтереснее было... Совсем плохо с фантазией у фсбшников.
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05.04.2024 12:31 Відповісти
То не фантазія. То просто все, шо мала фсба в наявності, ото і напхала нагору яко "докази"
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05.04.2024 12:34 Відповісти
хі хі К
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05.04.2024 12:32 Відповісти
йа кожного дня фотографуюся на тлі державного прапора та виголошую клятву націоналіста.
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05.04.2024 12:33 Відповісти
А отой барбершопер вистригав виключно «оселедці» під акомпанемент «Батько наш Бандера»
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05.04.2024 12:32 Відповісти
А ще книги "Майн кампф" Адольфа Гітлера, "Здолати росію" Романа Коваля, візитки з підписом Яроша і Залужного, торбу з салом і распятого мальчіка в трусіках.
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05.04.2024 12:32 Відповісти
..і этА ми с ИГИЛом ещё не начинали
и кАгда к нАм с ИГИЛом присоединится ещё и НАТО с дикими гусями и морскими котиками, и МИ6 с самоссадом, то Мокше вообще - кабзда
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05.04.2024 12:34 Відповісти
Ігоре, друже, я, напевно, тебе зараз трохи здивую, але я воював разом і з дикими гусями, і з морськими котиками, і з британською спецурою з SAS, і з колумбійським спецназом.

Ти зараз здивуєшся та вирішиш, що тобі тут біса загоняють. Але, насправді, усі вони такі самі як і ми. Нормальні люди, зі своїми тарганами в головах. В 22-му вони до нас йшли на контракт як специ. А зараз вже навпаки. Ми специ, а вони у нас навчаються.

Так-так, я теж трохи не розумію, як так все трапилося. Але от так. Життя бентежне.
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05.04.2024 12:43 Відповісти
То есть ВСУ уже стали специалистами, а котики и сас так и остались дурнями? Верю
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05.04.2024 15:09 Відповісти
та нє, з більшістю з них я раз все нормально. Прийшов час, коли ми стали рівними по рівню підготовки. А в багатьох речах кращими. Щоб Ви правильно розуміли - нам усім там було по 35-60 років. Молодих зовсім мало.
Щоб ще собі правильніше уявили - уявіть себе. Ви тащите на собі 150-ти кілограмового молодого бичка, американця з Дельта Форс, у якого голова бавтається, не може стати на ноги, бо тяжка контузія. І от тягнеш його. Разом з усією своєю снарягою, його снарягою. Поки у самого ніжки не віднімуться.

Як таке тобі? А я витягував.
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05.04.2024 16:16 Відповісти
Украiнцi найкращi! 😊👍
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05.04.2024 18:46 Відповісти
тримайся братику!
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05.04.2024 22:45 Відповісти
Ей ****** !!

..
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05.04.2024 12:38 Відповісти
Да, вагомі аргументи у кацапської гебні. А шо їм тепер робити, якщо українські трактористи і комбайнери в лютому-березні 22 року винищили під корінь всю кацапську гебню під Киевом. Ну, ті, шо за три дня мріяли Київ взяти. А осталась одна алкашня, яку набрали по оголошенню. Так вони навіть візиток Яроша не надрукували. Хоча, для ***** і тупого кацапського бидла і так згодиться.
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05.04.2024 12:42 Відповісти
Їм треба на терористах зробити по декілька проукраїнських татуювань.
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05.04.2024 12:42 Відповісти
Нарешті візитку Яроша знайшли, а ми вже почали хвилюватись, що під@ри порозумнішали, ще згарище розкопають і знайдуть мальчіка в трусіках, щоб була повна картина для бидла....
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05.04.2024 12:43 Відповісти
А навіть якби й так, то що? "Ворог мого ворога - мій друг" - ніхто не відміняв. 😊 Я свого часу співчував сирійцям із Алеппо і вболівав за сирійську вільну армію. І за Ічкерію вболівав. І щиро радів, коли вона перемогла у першій війгі і сумував, коли програла у другій. То що, я терорист? Чи у мене є зв'язки із сирійцями, чи вайнахами? До речі, талібів всіляких з іділівцями не поважаю, але радше вболівптиму за них, ніж за кацапських терористіа.
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05.04.2024 12:43 Відповісти
агаааа) та це 100000000000% доказ що Україна винувата
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05.04.2024 12:44 Відповісти
Воно, звичайно, було би смішно... Але ж зовсім не смішно, та іпанута впорота орда тим і існує... Тут для нас єдиний вихід, як з тарганами...
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05.04.2024 12:44 Відповісти
ну звичайно, це все змінює..., яке ж тупе та дике там населення, що вірить у все це...потім воно біжить навипередки долучатись до їхньої армії, а потім ми рахуємо. скільки їх лежить у красивих позах десь у нашому полі...
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05.04.2024 12:46 Відповісти
Та най би то біосміття собі лежало, але ж і люди гинуть, от що найстрашніше...
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05.04.2024 12:49 Відповісти
🤣🤣🤣👏🏼
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05.04.2024 12:49 Відповісти
Вони реально *******.
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05.04.2024 12:50 Відповісти
я не думав, що вони знайдуть такий залізний беззаперечний варіант
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05.04.2024 12:52 Відповісти
У будь-якого таджика, у телефоні є український прапор...
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05.04.2024 12:53 Відповісти
Не повіримо, поки кацапи не знайдуть візитівку Яроша!
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05.04.2024 12:57 Відповісти
боже, які ж вони тупі та примітивні ці кацапофсбешники.
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05.04.2024 12:58 Відповісти
Архістратиг х.... на другий день прорік - винуватий СУМ. І однокласник вдів окуляри і знайшов фотки в телефоні.
Просто у х....затрусились фаберже. Ето смутно мнє напомінаєт - лодку Курськ. Там він також онімів від страху і клєврети притягнули натівський таран і почали гавкати -віновата НАТА.
А Хорасан буде мстити акіцапам ще років з 20.
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05.04.2024 13:06 Відповісти
В кожному кацапському місті повинен відбутись такий акт помсти, клин вибивають клином, і не важливо під яким прапором.
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05.04.2024 13:10 Відповісти
Таджик-Україна, пай, пай
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05.04.2024 13:14 Відповісти
То вони ще багажник Рено не відкривали, там шаровари з вишиванками, торба сала і збірник пісень Іво Бобула ("юного орла в кропиві" не брали, бо паливно, не гуманно і самим лячно).
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05.04.2024 13:32 Відповісти
грех смеяться над убогими
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05.04.2024 14:08 Відповісти
Во дебилы, всё продолжают спектакль, ведь две недели назад их официально предупредили о терактах, и даже упомянули Крокус, а они и ухом не повели, хотя, говорят что они предотвратили теракт в синагоге, который тоже был в этом списке. И ИГИЛ официально заявил что теракт совершили они. А какие фотографии были ещё в телефоне, было бы интереско узнать, или была только одна фотография украинской символикой? )
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05.04.2024 14:19 Відповісти
Ну наконец, не прошло и полгода.
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05.04.2024 14:53 Відповісти
Головний терорист це путін і його злочина кліка ,тому нам треба доносити до світової спільноти що терористи в Україні вже третій рік скоюють злочини проти українського народу творят геноцид і той теракт в підмосковї все це відбувалось з допомогою фсб, що б вдбілити рашиського кривавого ката ,тому треба щоденно про це говорити інакше ворог буде всі свої злочини вішати на Україну.
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05.04.2024 15:03 Відповісти
В концертном зале в углу еще обнаружили мочу Обамы. Сейчас в прокуратуре готовится требование о его выдаче
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05.04.2024 15:05 Відповісти
Візитка Порошенка, чи селфі з Зеленскім в сауні не знайшли?
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05.04.2024 15:12 Відповісти
Не серйозно вони до питання підійшли. Ярош привіт вже котрий день підряд передає, через ігіл дзвонить просить візитку передати. А вони все ніяк.
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05.04.2024 15:41 Відповісти
і нічо. Каци схавають
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05.04.2024 22:47 Відповісти
 
 