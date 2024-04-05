Слідком РФ заявив, що в телефоні одного з терористів у "Крокус Сіті Хол" знайшли фото з прапором України та іншою українською символікою. ФОТОрепортаж

Слідчий комітет Росії заявив, що в телефоні стрілка з "Крокус Сіті Хол" знайшли фото осіб "в камуфляжній формі з прапором України та української поштової марки з нецензурним жестом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Слідчого комітету РФ.

Зазначається, що знайдені в телефоні нападників фотографії чоловіків в українській військовій формі з прапором України, зруйнованих будівель та марки "Русскій воєнний корабль, іді…!" свідчить про "зв'язок між скоєним терористичним актом та проведенням спеціальної військової операції".











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Також у РФ заявили, що у річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2024 року - "один із співучасників за вказівкою куратора знайшов на інтернет-ресурсах і відправив йому скріншоти зображень входів у будівлю "Крокус Сіті Хола" та під'їзних шляхів до нього".

У СК РФ додали, що все це обвинувачений нібито підтвердив у своїх свідченнях.

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Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

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