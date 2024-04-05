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Росіяни вночі завдали 5 ракетних ударів по Коротичу під Харковом: били по цивільному аеродрому. ФОТО

Російські загарбники завдали щонайменше п’ять ракетних ударів по селищу Коротич на захід від Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"П'ять ракетних ударів в одне місце - вночі росіяни атакували Коротич. Били по непрацюючому аеродрому, пошкоджені ангари. Вся територія внаслідок обстрілу вкрита вирвами. На місці була пожежа", - повідомив він.

Попередньо, обстріл був здійснений пʼятьма ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

"Слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції працюють на місці, шукають уламки. Цього разу обійшлося без постраждалих", - зазначив Болвінов.

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Обстріл аеродрому у Коротичі
Обстріл аеродрому у Коротичі

Автор: 

обстріл (28486) Нацполіція (15173) Харківщина (6054)


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Під час війни цивільних аеродромів не буває, будь який і може, і використовується для військових потреб, тому на ЦИВІЛЬНОСТІ у даному випадку робити акцент не варто. І дуже шкода що захистити Харків, через маленьку відстань до ворога, не можливо. Тож без санітарної зони на території Московії (т.з. "роССії") не обійтись, бажано по саму Москву!!!
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05.04.2024 12:50 Відповісти
Тут під@ри вдарили саме по цивільному грунтовому аеродрому.
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05.04.2024 13:06 Відповісти
запуск дронів
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05.04.2024 13:15 Відповісти
Ага, шоб всі бачили.. ))
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05.04.2024 13:35 Відповісти
до Татарії долетів легкомоторний літак
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05.04.2024 13:44 Відповісти
По України сотні покинутих грунтових поліс для літаків "малої" авіації. Всі не ************..)) Ідіоти одне слово. Може і до кращого..
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05.04.2024 14:04 Відповісти
Ось вже ідіоти. Там спокон віку був досить невеличкий аеродром ДОСААФ для маленькіх літачків та парашютистів. Тем більше, його вже бомбили у 2022-му році. Ну їм видніше..
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05.04.2024 13:34 Відповісти
 
 