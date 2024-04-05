Росіяни вночі завдали 5 ракетних ударів по Коротичу під Харковом: били по цивільному аеродрому. ФОТО

Російські загарбники завдали щонайменше п’ять ракетних ударів по селищу Коротич на захід від Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"П'ять ракетних ударів в одне місце - вночі росіяни атакували Коротич. Били по непрацюючому аеродрому, пошкоджені ангари. Вся територія внаслідок обстрілу вкрита вирвами. На місці була пожежа", - повідомив він.

Попередньо, обстріл був здійснений пʼятьма ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

"Слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції працюють на місці, шукають уламки. Цього разу обійшлося без постраждалих", - зазначив Болвінов.

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