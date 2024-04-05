ГУР МО та БФ "Вогонь запеклих не пече" передали необхідну допомогу мешканцям Великописарівської громади на Сумщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники ГУР МО України та волонтери України здійснили поїздку до Сумської області та доставили вантаж допомоги для постраждалих від російської агресії родин Великописарівської громади Охтирського району. Люди отримали 800 продуктових та гігієнічних наборів з найбільш необхідним.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

У межах місії мешканці отримали близько 800 продуктових та гігієнічних наборів з найбільш необхідним, а також одяг, дитячі речі, посуд.





"Передали трохи гостинців і нашим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на Сумщині. Благодійна акція стала можливою завдяки фондам "Вогонь запеклих не пече", "Добрі справи від щирого серця" і Віті Миколаївні Забарі, "Кошик добра" та Раїсі Шматко, а також волонтерській групі "Рута ― квітка надії", - додали у пресслужбі ГУР.

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За словами представниці фонду "Вогонь запеклих не пече" Олени Мілош, коло однодумців, готових допомагати, постійно розширюється.

"Цього разу до нашої гуманітарної акції дуже потужно в фінансовому плані долучився Всеукраїнський благодійний фонд Приватбанку "Допомагати просто" на чолі з директоркою Катериною Мартиненко. Саме ця організація взяла на себе основну частину витрат по наборам і підгузкам для інвалідів. Вперше спрацювали з Благодійним фондом "Добрі справи від щирого серця", яким керує Віта Забара.", - розповіла вона.

"Крім того, завдяки тісній співпраці з потужною командою: Благодійним фондом "Кошик добра", Волонтерською групою "Рута – квітка надії" та лідеркою Руху в ГО Всеукраїнський жіночий рух "За вільну Україну" Раїсою Шматко зібрано і надано мешканцям громади великий обсяг одягу, дитячого взуття, постільної білизни й посуду", - додала Мілош.

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