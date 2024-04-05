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На аеродромах РФ Енгельс, Єйськ та Морозовськ до атаки БПЛА було понад 60 літаків, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові фото свідчать, що на російських аеродромах Енгельс, Єйськ та Морозовськ до атаки БПЛА в ніч з 4-го на 5 квітня перебувало понад 60 літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, супутникові знімки оприлюднив проєкт "Схеми".

Так, супутниковий знімок аеродрому Енгельс за 4 квітня свідчить, що там було щонайменше 8 стратегічних бомбардувальників: три Ту-160 та п’ять Ту-95. Також супутник зафіксував по одному Іл-76 і Ту-22.

Аеродром Енгельс

На військовому аеродромі у Єйську у переддень атаки БПЛА розміщувалося близько 30 повітряних суден: десять тренувально-бойових літаків Л-39, п’ять транспортних літаків Ан-26 і по одному Ан-74 та Ан-12, чотири винищувачі типу Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а також гелікоптери Ка-27, один Мі-8 та два навчально-тренувальні літаки Ту-134УБЛ.

Аеродром Єйськ
Аеродром Єйськ

На летовищі у Морозовську, відповідно до знімка Planet Labs, станом на 4 квітня було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких Су-34.

Аеродром Морозовськ

Нагадаємо, міноборони РФ заявило про нібито збиття 53 українських безпілотників у п’яти регіонах.

Згодом джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомили, що атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, щонайменше 6 літаків знищено

Читайте: Британська розвідка показала, як росіяни ховають літаки на аеродромах. ФОТО

Автор: 

авіація (4125) росія (65191) аеродром (300)


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Топ коментарі
+23
Супер !!! надіюсь що хоча б 1/4 частину з них знищено по половину пошкоджено !!! Слава ЗСУ !!!
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05.04.2024 16:47
+14
Україна у 2024 році може використовувати безпілотники з дальністю дії до 2000 кілометрів, націлюючись на арктичні бази Росії та Урал. Про це повідомляє Bild.

Через нестачу ракет середньої та великої дальності Україна повністю переходить на війну дронів. Київське Державне конструкторське бюро "Луч" розробляє безпілотник з дальністю польоту до 3 300 кілометрів.

За даними видання, десять українських виробників у 2024 році поставлять ЗСУ безпілотники, здатні літати на відстань до 2500 кілометрів.
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05.04.2024 16:50
+10
https://youtu.be/F8XqYgjRUnQ?t=39 6 знищених сушок і 8 серйозно пошкоджені, 20 кацапів стали "харошимі сруцкімі" тільки на одному аєродромі під Ростовом !!!
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05.04.2024 17:21
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Супер !!! надіюсь що хоча б 1/4 частину з них знищено по половину пошкоджено !!! Слава ЗСУ !!!
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05.04.2024 16:47 Відповісти
Питання у тому чи всі вони справжні чи робочі
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05.04.2024 17:10 Відповісти
Україна у 2024 році може використовувати безпілотники з дальністю дії до 2000 кілометрів, націлюючись на арктичні бази Росії та Урал. Про це повідомляє Bild.

Через нестачу ракет середньої та великої дальності Україна повністю переходить на війну дронів. Київське Державне конструкторське бюро "Луч" розробляє безпілотник з дальністю польоту до 3 300 кілометрів.

За даними видання, десять українських виробників у 2024 році поставлять ЗСУ безпілотники, здатні літати на відстань до 2500 кілометрів.
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05.04.2024 16:50 Відповісти
ось поруч є величезний Мозирський НПЗ і його незачепають, а він зараз все відвантажує для потреб армії агресора.
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05.04.2024 17:06 Відповісти
Ще не вечір.
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05.04.2024 17:16 Відповісти
товарняки йдуть без кінця, невже ГУР це не відстежує, що і звідки вивозять?
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05.04.2024 17:44 Відповісти
Він у Білорусі. Так, вони союзники московитів, але формально з нами не воюють. Вам потрібно, щоб у ворога стало на сотню тисяч вояків більше і щоб лінія фронту збільшилась ще на 800 км?
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05.04.2024 18:28 Відповісти
А хто як не білоруські головорізи катували і розстрілювали людей в Бучі та Ірпені?! Й*бані виродки!
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05.04.2024 19:03 Відповісти
У України покищо стоїть завдання вижити. Тому відкриття білоруського фронту нам точно не потрібно.
І ні, ілорусів не було у Бучі. Вони були в інших населених пунктах. Але зараз вони проти нас не воюють і нам не потрібно, щоб воювали.
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05.04.2024 22:55 Відповісти
я вас зрозумів, нехай заправляють кацапів, вони техніку наштампують до.уя, а ви для вічної оборони українців будете клонувати?
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06.04.2024 00:56 Відповісти
Я так розумію, що вам потрібно лінію фронту ще у 1,5 рази збільшити і збільшити чисельність ворога прямо зараз?
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06.04.2024 15:31 Відповісти
до речі,про сябрів. не лукаголоворізів,а тих які вважають себе патріотами-змагарами: є такий сайт у них Наша Ніва-напишіть там цей пост і (якщо його пропустять адміни) почуєте від змагаров багато про Україну,найм"якшим буде те,що Україна підтримувала Луку в 2020,а пратести з квіточками не підтримувала,на вибачення чи засудження Білорусії не розраховуйте...
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06.04.2024 10:33 Відповісти
Ким потрібно бути, щоб ставити вподобайки під такою маячнею? Ким треба бути, щоб таке писати, не таємниця.
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05.04.2024 21:24 Відповісти
в 2022 з нього йшли ПММ для росугрупування під Києвом,його й тоді не чіпали...невже,вам так нічого й незрозуміло? значить там хтось з "наших" в долі,асфальм звідки возили,думаєте просто так зробили такі великі покупки в сябрів?
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06.04.2024 10:36 Відповісти
Вже була інфа про 8 знищених сушок! А ще є і пошкодженні! Це було б дійсно те, що доХтур приписав!
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05.04.2024 16:50 Відповісти
https://youtu.be/F8XqYgjRUnQ?t=39 6 знищених сушок і 8 серйозно пошкоджені, 20 кацапів стали "харошимі сруцкімі" тільки на одному аєродромі під Ростовом !!!
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05.04.2024 17:21 Відповісти
Сподіваюсь, що і оті 8 перейдуть до категорії "всЬо".
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05.04.2024 18:03 Відповісти
Всьо чи не всьо, але вийдуть з ладу надовго.
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05.04.2024 21:48 Відповісти
в них більше 100 сушок....
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05.04.2024 22:15 Відповісти
ти теж з СБУ (пропогандист)? тоді скажи чому з 6500 справ про держзраду до суду дійшли тільки 650,а в зоні сидить тільки....100 чол.?
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06.04.2024 10:38 Відповісти
1.до чого тут пропаганда, коли я озвучив інформацію з відкритого джерела ??? я не пропагандист і ніколи ним не був !!!
2. такі питання треба ставити не мені, найвеличнішому зе-нелоху, герою-боневтіку, 4-х разовому ухилянту від служби в ЗСУ вовці зе та усій його зе банді запроданців, колоборантів, н*ркоманів !!!
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06.04.2024 16:49 Відповісти
вибач друже,не хотів тебе ображати. просто тут на сайті товчеться різна публіка,від тролів Йермака до лекторів про могутнє СБУ і русні під українськими та німецькими прапорцями....це інколи дратує.
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06.04.2024 17:24 Відповісти
Молюся, щоб і ТУшки знищили. Бо ці гниди третій рік кошмарять ракетами.
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05.04.2024 22:32 Відповісти
Накосили стервятників по любому.
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05.04.2024 16:59 Відповісти
"Безумству храбрих глупих пойом ми пєсню" ("Пєсня о соколє о (нє) лєтающєм кацапє" М. Горькій(Пєшков))
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05.04.2024 17:02 Відповісти
Літаки можуть сховати та виробити нові, а ось величезний завод ні ! Чому не зачіпають Мозирський НПЗ який за 200 км знаходиться? Коли на НПЗ майже все обладнання західне то зремонтувати практично неможливо без заміни підсанкційних агрегатів. Зараз 90 % його потужностей працюють на постачання для військ окупантів ,що це за з договорняки ? Є.ашти їх негайно інакше війна ніколи не припиниться!
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05.04.2024 17:04 Відповісти
Тому, що він не у РФ, а у Білорусі. Коли щось робиш - потрібно думати, чи принесе це більше користі, чи шкоди.
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05.04.2024 18:30 Відповісти
Ото ще вигадали - думати.
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05.04.2024 21:28 Відповісти
вони три літака на рік виробляють
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05.04.2024 18:45 Відповісти
Якшо супутник пролетів над якеюсь територією то наступного разу він знову пролетить над нею через тиждень або більше ( є виключення але на на таких орбітах немає супутників розвідників які могли би робити світлини з деталізацією менше 10 метрів ).
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05.04.2024 17:37 Відповісти
Неправда! Тих супутників (військових), як собак нерізаних в небі. І роздільна здатність у них зовсім не 10 м!
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05.04.2024 19:24 Відповісти
Людина яка б трішечки розбиралася в темі не друкувала би те шо надрукували ви - на геостаціонарну орбіту ніхто теперка не виводить супутники оптичної розвідки високої роздільної здатності ( а чому це не роблять я знаю а ви судячи з усього ніт).
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05.04.2024 20:18 Відповісти
завтра покажуть, киця, супутники на місці не висять.
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05.04.2024 18:47 Відповісти
Це йде відволікання від прориву кацапів в Часів Яр? Я так розумію.
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05.04.2024 17:17 Відповісти
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05.04.2024 17:21 Відповісти
Лiтаки були - а тепер загули, нахрiн
Скотомордi ********, лiтайте на дерiжбабелях
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05.04.2024 17:25 Відповісти
На швабрі. Відьми якось на мітлі літають, а кацапи - на швабрі
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05.04.2024 21:50 Відповісти
2 су25 сгорели полностью
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05.04.2024 17:59 Відповісти
У Ейську знищено щонайменше четверо окупантів та повністю згоріли два ворожих Су-25.
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05.04.2024 18:01 Відповісти
❎ ВІДБІЙ
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05.04.2024 18:02 Відповісти
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05.04.2024 18:03 Відповісти
уже приелось , давай что то новое
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05.04.2024 18:05 Відповісти
но енот-жене приелся когда больше 1к мса орковского остаётся удобрадь наши подсолнухи
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05.04.2024 18:13 Відповісти
же не приелся
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05.04.2024 18:14 Відповісти
ВВС:

Six Russian planes destroyed by drones - Ukraine

Security sources tell the BBC another eight bombers were badly damaged in the attack.
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05.04.2024 18:10 Відповісти
ну очень badly
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05.04.2024 18:11 Відповісти
Недавно читал про 13 сбитых литаков на Forbes. Западные СМИ автоматически декламируют все что говорят украинские официальные лица.
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05.04.2024 20:15 Відповісти
пардон, я наверное много пропустил... а когда фееверк на этих пепелацохранилищ нарисовался?
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05.04.2024 18:16 Відповісти
https://i.postimg.cc/Ghdb4XCv/photo-2024-04-05-17-48-55.jpg
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05.04.2024 18:20 Відповісти
Нічкою
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05.04.2024 18:22 Відповісти
Вопрос в том попали или нет.
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05.04.2024 18:52 Відповісти
Security sources tell the BBC another eight bombers were badly damaged in the attack.
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05.04.2024 19:01 Відповісти
Ваші - балаболи. А у ЗСУ зазвичай через добу-дві підтверджується.
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05.04.2024 20:11 Відповісти
А тепер стає зрозуміло щось?

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05.04.2024 23:35 Відповісти
Укр правда говорит шо https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7449985/ ISW не знайшов жодних візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах.
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06.04.2024 12:46 Відповісти
 
 