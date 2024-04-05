На аеродромах РФ Енгельс, Єйськ та Морозовськ до атаки БПЛА було понад 60 літаків, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові фото свідчать, що на російських аеродромах Енгельс, Єйськ та Морозовськ до атаки БПЛА в ніч з 4-го на 5 квітня перебувало понад 60 літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, супутникові знімки оприлюднив проєкт "Схеми".

Так, супутниковий знімок аеродрому Енгельс за 4 квітня свідчить, що там було щонайменше 8 стратегічних бомбардувальників: три Ту-160 та п’ять Ту-95. Також супутник зафіксував по одному Іл-76 і Ту-22.

На військовому аеродромі у Єйську у переддень атаки БПЛА розміщувалося близько 30 повітряних суден: десять тренувально-бойових літаків Л-39, п’ять транспортних літаків Ан-26 і по одному Ан-74 та Ан-12, чотири винищувачі типу Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а також гелікоптери Ка-27, один Мі-8 та два навчально-тренувальні літаки Ту-134УБЛ.





На летовищі у Морозовську, відповідно до знімка Planet Labs, станом на 4 квітня було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких Су-34.

Нагадаємо, міноборони РФ заявило про нібито збиття 53 українських безпілотників у п’яти регіонах.

Згодом джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомили, що атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, щонайменше 6 літаків знищено

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