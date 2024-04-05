Унаслідок обстрілу Покровська повністю зруйновано офіс "Лікарів без кордонів". ФОТОрепортаж

Окупанти розбомбили та повністю зруйнували офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську в Донецькій області.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці організації "Лікарі без кордонів", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 5 квітня, близько 3:00 офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську, що на Донеччині, було розбомблено та повністю зруйновано. Наші колеги не зазнали ушкоджень. П'ятеро місцевих мешканців, які перебували поблизу офісу, отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

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В організації засудили атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям на Донеччині і закликали захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров'я.

"Атака на наш офіс - далеко не поодинокий випадок. Руйнування цивільної інфраструктури було характерною рисою цієї війни протягом тривалого часу", - зазначив координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні Вінченцо Порпілья.

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