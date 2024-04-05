2 людей загинуло, 6 - дістали поранення внаслідок обстрілу Запоріжжя. ФОТО

Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинули 2 особи. 6 осіб, зокрема дитина, дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вбили двох мирних людей - жінку і чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Також поранення дістали 6 осіб.

"9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років - у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані", - додав він.

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