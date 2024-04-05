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2 людей загинуло, 6 - дістали поранення внаслідок обстрілу Запоріжжя. ФОТО

Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинули 2 особи. 6 осіб, зокрема дитина, дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вбили двох мирних людей - жінку і чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Також поранення дістали 6 осіб.

"9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років - у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані", - додав він.

Читайте: Окупанти вдарили по Запоріжжю: Постраждали 6 осіб, пошкоджено будинки, гуртожиток та заклад торгівлі (оновлено)

Обстріл Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486)


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05.04.2024 17:37 Відповісти
черговий теракт проти цивільного населення від російської федерації- постійного члена радбеза ООН і про це західні журналісти вже не пишуть.
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05.04.2024 17:50 Відповісти
Невже згадали що є таке українське місто.
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05.04.2024 18:32 Відповісти
Вже 3 загиблих, 13 поранених, 4 з них важкі😢😢😢
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05.04.2024 19:25 Відповісти
 
 