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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти випустили по Нікопольщині 8 дронів-камікадзе і 4 рази атакували з артилерії: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, соціальний заклад та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог бив дронами-камікадзе. Їх спрямував на район 8. А ще – 4 рази обстріляв з артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.

Осколкові поранення отримав 71-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, соціальний заклад. Зачепило лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Дніпропетровщини

Крім того повідомляється, що в Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, під час польових робіт на боєприпасі підірвався трактор. Техніка пошкоджена, люди не постраждали.

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

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Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3726)


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05.04.2024 19:17 Відповісти
 
 