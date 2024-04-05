Окупанти випустили по Нікопольщині 8 дронів-камікадзе і 4 рази атакували з артилерії: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, соціальний заклад та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог бив дронами-камікадзе. Їх спрямував на район 8. А ще – 4 рази обстріляв з артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.



Осколкові поранення отримав 71-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.



Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, соціальний заклад. Зачепило лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

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Крім того повідомляється, що в Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, під час польових робіт на боєприпасі підірвався трактор. Техніка пошкоджена, люди не постраждали.





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