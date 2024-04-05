Удар по Запоріжжю: Кількість загиблих зросла до 3 осіб, поранених - до 19. Окупанти вдарили по місту 5 ракетами. ФОТОрепортаж

Унаслідок сьогоднішніх атак РФ по житловому району Запоріжжя загинули три людини, відомо також про 19 поранених.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Троє загиблих та 19 поранених. Такі наслідки сьогоднішніх ворожих атак рф по житловому району обласного центру. Четверо постраждалих - у важкому стані. Їм надається вся необхідна допомога у медичних установах.



Зазнали руйнувань приватні будинки, магазини. На місці працюють всі екстрені служби - ліквідовують наслідки атак", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, інформація ще уточнюється.

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У Нацполіції повідомили, що росіяни вдарили по території міста Запоріжжя п’ятьма ракетами (тип встановлюється). Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування, транспортні засоби.









