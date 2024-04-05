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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Удар по Запоріжжю: Кількість загиблих зросла до 3 осіб, поранених - до 19. Окупанти вдарили по місту 5 ракетами. ФОТОрепортаж

Унаслідок сьогоднішніх атак РФ по житловому району Запоріжжя загинули три людини, відомо також про 19 поранених.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Троє загиблих та 19 поранених. Такі наслідки сьогоднішніх ворожих атак рф по житловому району обласного центру. Четверо постраждалих - у важкому стані. Їм надається вся необхідна допомога у медичних установах.

Зазнали руйнувань приватні будинки, магазини. На місці працюють всі екстрені служби - ліквідовують наслідки атак", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 2 людей загинуло, 6 - дістали поранення внаслідок обстрілу Запоріжжя. ФОТО

Наслідки удару по Запоріжжю

Як зазначається, інформація ще уточнюється.

Наслідки удару по Запоріжжю

Також читайте: Окупанти вдарили по Запоріжжю: Постраждали 6 осіб, пошкоджено будинки, гуртожиток та заклад торгівлі (оновлено)

У Нацполіції повідомили, що росіяни вдарили по території міста Запоріжжя п’ятьма ракетами (тип встановлюється). Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування, транспортні засоби.

Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486)


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Чекаємо сьогодні відосік з втомленим Бубою Щоневтіком про скорботу та помсту московитам...цікаво,буде включення з Німеччини його дружка Шефіра зі словами підтримки та побажанням стійкості?
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05.04.2024 19:35 Відповісти
ЦЕНЗОР, не окупанти а рашисти=нацисти?????
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05.04.2024 19:43 Відповісти
Підари хєрачили Іскандерами.
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05.04.2024 19:46 Відповісти
Черговий терористичний акт рашиських варварів ,рашиська мерзота отримує задоволення від вбивства мирного населення це терористична варварська орда .Скільки було сказано про теракт в підмосковї ,але в Україні рашисти щоденно вчиняють терористичні акти і світ цього не бачить .
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05.04.2024 20:00 Відповісти
Бо піарять Зе!..замість того, щоб оце все тоннами вивалювати до інформпростору. В нас доюха тих, хто знає різноманітні мови світу - ну то й створили б інформгрупу, яка б перекладала різними мовами - і розповсюджували світом. Причому кадрами без заблюрювання..багато не треба - змонтовані роліки й голос за кадром..
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05.04.2024 20:14 Відповісти
Суки...
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05.04.2024 20:07 Відповісти
І де наше ПВО? Все під Конче -Заспою стоїть? А як же прифронтове Запоріжжя?
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05.04.2024 20:18 Відповісти
А Харків?
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05.04.2024 20:31 Відповісти
 
 