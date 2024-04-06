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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 446 690 осіб (+790 за добу), 7057 танків, 11 262 артсистеми, 13 497 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 446 690 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 446690 (+790) осіб,

танків - 7057 (+24) од,

бойових броньованих машин - 13497 (+38) од,

артилерійських систем - 11262 (+41) од,

РСЗВ - 1032 (+3) од,

засоби ППО - 749 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8895 (+48),

крилаті ракети - 2060 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14992 (+70) од,

спеціальна техніка - 1854 (+5)

Також читайте: Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 108 окупантів та знищили 59 одиниць озброєння й військової техніки

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) знищення (7243) техніка (1826)


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Топ коментарі
+28
Виздихайте всі там, тварюки....У російському Орську прорвало дамбу: місто затоплює, влада евакуює населення (відео)
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06.04.2024 08:01
+24
Минув 3695 день москальсько-української війни.
183!! одиниць техніки та 790 чумардосів.
Арта 44, броня 62!, логістика 70!.
Техніка знищується в останні дні щільно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 446 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...
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06.04.2024 08:09
+16
Дуже люблю таку їхню поведінку, але могли би це робити і у себе вдома, нащо сюди їхати?
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06.04.2024 08:31
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Напевно-снаряди підвезли.ЗСУ - сила.
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06.04.2024 08:01 Відповісти
Літаки, знищені атаками на ворожі аеродроми, зазвичай у сводку не входять. Як і ті, що впали самі чи від "дружнього вогню". А то вже було б красиво...
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06.04.2024 10:41 Відповісти
Хто сказав, що не входять? Не розповідай байок, усі знищені цілі потрапляють у звіт.
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06.04.2024 10:46 Відповісти
Подивіться у цій темі трохи далі - ще кілька разів обізнані люди про це ж кажуть.
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06.04.2024 14:42 Відповісти
Виздихайте всі там, тварюки....У російському Орську прорвало дамбу: місто затоплює, влада евакуює населення (відео)
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06.04.2024 08:01 Відповісти
Я з Полтави, то ото люблю коли все затоплює, люди суєтяться. Жалко шо не можу шось підпалити, алеж вода
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06.04.2024 08:09 Відповісти
Я з області...і люблю повінь на Пслі, Ворсклі...тиху, спокійну.
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06.04.2024 08:16 Відповісти
"Глава Оренбурга заявил о критической ситуации в городе из-за затопления. Салмин отметил, что в зоне риска сейчас находятся Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. Кроме того угроза затопления есть у СНТ в районе Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, «Дубки» и «Дубовый плес». По его словам, только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр, составив 778 сантиметров. На данный момент в Оренбурге оказались подтоплены более 300 домовладений и 750 участков, указал он.
В затапливаемом Орске стали скупать воду и готовиться к небывалым сбросам с ГЭС. В магазинах Орска смели всю питьевую воду, потому что река подтапливает водонасосы и вода в кранах у кого-то уже коричневая"

Музей Шевченка жаль!
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06.04.2024 08:45 Відповісти
447/188=2,4 Орска шо там жаліть
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06.04.2024 09:46 Відповісти
Так мені не кацапів жаль! Жаль музей Шевченка в ньому Там же зберігалися його малюнки, які він намалював, служачи там!
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06.04.2024 09:54 Відповісти
То я типу від імені ***** кажу
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06.04.2024 10:39 Відповісти
А я - сам від себе!
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06.04.2024 10:46 Відповісти
Минув 3695 день москальсько-української війни.
183!! одиниць техніки та 790 чумардосів.
Арта 44, броня 62!, логістика 70!.
Техніка знищується в останні дні щільно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 446 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...
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06.04.2024 08:09 Відповісти
Рашисти вбивають одне одного https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1776164388040491438 (відео).
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06.04.2024 08:29 Відповісти
Дуже люблю таку їхню поведінку, але могли би це робити і у себе вдома, нащо сюди їхати?
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06.04.2024 08:31 Відповісти
Інфографіка гарна і головне своєчасна, від другого березня
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06.04.2024 08:50 Відповісти
Щось якась містика. Перезвірив, на компі норм, а на хостинг чомусь пішла стара, при чому на цьому компі за 4 число не було зображення, тобто я не міг його залити. Здається щось хостинг глючить, не те підсовує ))
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06.04.2024 09:01 Відповісти
Бо це вже не перший раз.
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06.04.2024 09:19 Відповісти
ШІ тролить вас - вони такі ці ШІ ( а бо ви забулися шо шось зробили ).
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06.04.2024 16:49 Відповісти
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06.04.2024 08:59 Відповісти
Улан-Уде. 3*****. Давай Сочі.
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06.04.2024 09:01 Відповісти
Ти далеко не один такий, ну то вже завтра і Сочі і ювілей по логістиці, а може й незаконна забудова через протоку захитається.
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06.04.2024 09:33 Відповісти
Добрі результати по знищеню ворога в живій силі і техніці ,але де літаки про які вчора повідомляли.
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06.04.2024 08:16 Відповісти
Чекають на підтвердження
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06.04.2024 08:24 Відповісти
У зведенні показують нами збиті у повітрі - над полем бою
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06.04.2024 08:30 Відповісти
Хто сказав, що лише збиті у повітрі? Усі знищені потрапляють, незалежно від того, де вони знищені, у повітрі чи на землі.
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06.04.2024 10:47 Відповісти
рахуються тільки вбиті вльот, а на землі вони помирають своєю смертю.
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06.04.2024 08:33 Відповісти
Чорнобаївка з Вами не погоджується )))
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06.04.2024 09:20 Відповісти
Маячня
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06.04.2024 10:48 Відповісти
от бачите, померлі на землі літачки не плюсуються, бо це все одно як ізбу дроном розвалять.
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07.04.2024 10:07 Відповісти
Дуже добрі показники особливо по знищенню ворожої техніки ,але де літаки про які вчора повідомлялось ?
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06.04.2024 08:20 Відповісти
Просто то не ми ))))))
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06.04.2024 08:24 Відповісти
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06.04.2024 08:25 Відповісти
Якісь у ремонті, а якісь у металобрухті.
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06.04.2024 08:26 Відповісти
П'ять діб сімсот одиниць наземної техніки - темп утилізації просто вражаючий.
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06.04.2024 09:06 Відповісти
 
 