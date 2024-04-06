Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 446 690 осіб (+790 за добу), 7057 танків, 11 262 артсистеми, 13 497 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 446 690 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 446690 (+790) осіб,
танків - 7057 (+24) од,
бойових броньованих машин - 13497 (+38) од,
артилерійських систем - 11262 (+41) од,
РСЗВ - 1032 (+3) од,
засоби ППО - 749 (+2) од,
літаків - 347 (+0) од,
гелікоптерів - 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8895 (+48),
крилаті ракети - 2060 (+1),
кораблі /катери - 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 14992 (+70) од,
спеціальна техніка - 1854 (+5)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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В затапливаемом Орске стали скупать воду и готовиться к небывалым сбросам с ГЭС. В магазинах Орска смели всю питьевую воду, потому что река подтапливает водонасосы и вода в кранах у кого-то уже коричневая"
Музей Шевченка жаль!
183!! одиниць техніки та 790 чумардосів.
Арта 44, броня 62!, логістика 70!.
Техніка знищується в останні дні щільно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 446 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...