Доба на Харківщині: масовані обстріли Харкова, під вогнем Вовчанськ та Куп’янськ. ФОТО

У ніч на 6 квітня війська РФ обстрілювали Шевченківський район Харкова. Внаслідок серії обстрілів С-300 було пошкоджено 9 житлових будинків, адміністративна будівля, дитсадок, кафе, автомийка СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автівки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, повторний обстріл зафіксовано о 01:02. Загалом поранено 11 людей. 6 людей загинули.







Також зазначається, що вчора, о 15:32 у м. Харків внаслідок обстрілу КАБ горіли конструктивні елементи будівлі на окремих осередках території. Пошкоджені фасади будівель. Без постраждалих.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кругле, Берестове, Куп’янськ.

Обстріли Харківщини за добу:

19:14 повторний обстріл с. Момотове Харківського району. Влучання С-300 у недіючу ферму. Без постраждалих.

17:30 у м. Вовчанськ внаслідок артобстрілу пошкоджено будівля магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

17:10 ворог обстріляв із РСЗВ с. Момотове та Олександрівка Харківського району. Перший удар був стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий — по відкритій території. Без постраждалих.

15:15 у с. Руська Лозова внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБами пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

14:25 у м. Куп’янськ влучання FPV-дроном по території. Пошкоджена автівка. Без постраждалих.

11:40 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

5 квітня 10:54 у с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ сталось загоряння на території недіючого сільгосппідприємства. Постраждалих немає.

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Також Синєгубов інформує, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 121,71 га території, знищили 395 вибухонебезпечних предметів.