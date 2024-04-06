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Головний осередок тероризму, диктаторський базар, законна ціль. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Незрозуміло...

Фотожаба

Головний осередок тероризму

Фотожаба

"Класіка"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ заявив, що в телефоні одного з терористів у "Крокус Сіті Хол" знайшли фото з прапором України та іншою українською символікою. ФОТОрепортаж

Фотожаба

Диктаторський базар

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Росія більше не приховує військової співпраці з КНДР

Фотожаба

Не дай Бог

Фотожаба

з 1 квітня, з Днем Дурня усіх причетних!

Фотожаба

А что случилось?

Фотожаба

Пам'ятайте

Фотожаба

Героїчний вчинок

Фотожаба

Щось не подобається?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спільна операція СБУ і ГУР: Українські дрони атакували фабрику "Шахедів" та потужний НПЗ у Татарстані (оновлено)

Фотожаба

Спробуйте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Киргизстані припинять приймати платіжні картки російської системи "Мир"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменські банки припинять приймати російські платіжні картки через санкції

Фотожаба

Законна ціль

Фотожаба

Вперед!

Фотожаба

Вже скоро...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трибунал для Путіна може бути створено до кінця року, - єврокомісар Рейндерс

Фотожаба

Діалог

Фотожаба

У палаті номер шість усе стабільно...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4405) путін володимир (23821) росія (65191) фотожаба (13864) Арестович Олексій (378)


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Василь Рибников

https://www.cemaat.media/ua/article/nesprostovni-dokazi-togo-shcho-********-chipuie-tadzhikiv-shchob-voni-vbili-putina?fbclid=IwAR3VyDaBsRA-LiQRpvvs6uodwPI_SrPQGLUCWm5EChonDBNXCATUayl9yzo Неспростовні докази того, що Україна чіпує таджиків,...
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06.04.2024 22:13 Відповісти
 
 