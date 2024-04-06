Надважливо посилити ППО для Харківщини, партнери можуть нам із цим допомогти, - Зеленський. ФОТО

Російський терор проти Харкова не зупиняється. Вночі війська РФ завдали чергових ударів по місту та регіону. Пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що на жаль, 6 людей загинуло.

"Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога. Маємо унеможливити цей терор. Надважливо посилити ППО для Харківщини. І партнери можуть нам із цим допомогти", - зазначає Зеленський.

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