Надважливо посилити ППО для Харківщини, партнери можуть нам із цим допомогти, - Зеленський. ФОТО
Російський терор проти Харкова не зупиняється. Вночі війська РФ завдали чергових ударів по місту та регіону. Пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що на жаль, 6 людей загинуло.
"Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога. Маємо унеможливити цей терор. Надважливо посилити ППО для Харківщини. І партнери можуть нам із цим допомогти", - зазначає Зеленський.
Топ коментарі
+11 Саня Мантула #401270
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+9 Ярослав Викторович
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+9 Yuriy Smith
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Зеленопопим можна говорити на крики їхні "он же за страну!!!1111"
======= Зелі зробили в літаку ігрову систему.
Тобто....... цій істоті, в перельоті більше нічим зайнятись? Воно летить просити з тими "менеджерами" системи ПП\ПРО, так тільки ігор не хватає? Переліт 3-4-5- годин - так їм мля, тільки ігор бракувало для більш ефективного асфальтування повітряних шляхів з посадкою мільярда
порошенківдерев?
Я думав шо найбільш тупа категорія населення це совки і віруни, але бачу що це - зеленожёппі галасувальники заЗе. Воно їм тупо не просто плює в очі, але ще й робить більш важкі речі прямо не в очі, і нічого - може сказати "Якби вибори були зараз, то я би виграв"(!!!!)
ну це просто минікому не можемо дорікнути, навіть трампістам у тупості, бо ми хоч в цьому питанні - ПОПЕРЕДУ всіх, неможливо побити рекорд тупості стада, котре у нас заЗе. Ніколи ніхто цей рекорд упоротості не поб.є.
треба "вирізати" пускові установки С300 на кацапській території, або склади з ракетами, які відомо де розташовані ще з часів Совка
Почему горят аэродромы Ейска Морозовска Энгельса чЛенина Маркса и Сралина👹👺💥🐓💥🐔 Путлера 🐓