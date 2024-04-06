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Кількість загиблих унаслідок нічних ударів РФ по Харкову зросла до 7. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок нічних ударів росіян по Харкову зросла до семи. Поранено - 11. Росіяни атакували з С-300

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.

"Вночі Харків атакували з С-300 Ворог знову бив двічі - прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другий обстріл почався менше ніж за пів години після першого. Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок - дві вирви, розміром 5 на 5 метрів", - написав він.

Болвінов додав: "На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцятеро людей дістали поранення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого обстрілу Харкова: пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі, гуртожитки, дитсадок, магазини, кафе та автівки. ФОТОрепортаж

Вирви, розміром 5 на 5 метрів, після обстрілу Харкова 6 квітня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків для росіян бажана точка, вони бачать місто певним головним призом, - Фейгін. ВIДЕО


Вирви, розміром 5 на 5 метрів, після обстрілу Харкова 6 квітня

Автор: 

обстріл (28486) Харків (5605) жертви (1793)


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Кульоба, і делегаціа ООН, де ви?
... певно там де "підрахування" вбитих дітей, як і викрадених. А може в літаках в яких літає кулєбка, там теж ігрові системи встановлюють, як і в літаку ""№1"?
а тепер подумаємо - Як саме Шольц та інші, має казати своїм виборцям про наші кулєби і про Найздатніші ігролідори ***********?
я би на місці Шольца захлинувся.... від сміху. совки мочаться, - за дідов. і до речі правий би був.
який же крінж. Шило, демпінгує
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06.04.2024 15:04 Відповісти
Интересно мы живем
Владимир Александрович с трибуны ООН
Говорил про ЗАМАХ НА ШЕФИРА
Брат которого, как оказалось
Любит страну убийц буквально неземной любовью
А вот когда убиты украинские люди
Украинские детки, иногда немовлята
Президент не рвется выступить в ООН!
Значит ли это - что Владимиру Александровичу
Плевать на убитых украинцев ?
А вот за своих РАБОТОДАТЕЛЕЙ
За свою кормушку
Владимир Александрович удавится
И полезет за них на самую главную трибуну планеты
ИУДА!!!!
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06.04.2024 15:44 Відповісти
Колись, досить давненько був в цьому чудовому місті, тиснява в метро, старенькі трамваї, гарні дівчата. А тепер вбивства та руйнування як звичайна рутина. Горіть в пеклі москалі.
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06.04.2024 15:46 Відповісти
 
 