Кількість загиблих унаслідок нічних ударів РФ по Харкову зросла до 7. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок нічних ударів росіян по Харкову зросла до семи. Поранено - 11. Росіяни атакували з С-300

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.

"Вночі Харків атакували з С-300 Ворог знову бив двічі - прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другий обстріл почався менше ніж за пів години після першого. Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок - дві вирви, розміром 5 на 5 метрів", - написав він.

Болвінов додав: "На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцятеро людей дістали поранення".

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