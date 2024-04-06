Кількість загиблих унаслідок нічних ударів РФ по Харкову зросла до 7. ФОТОрепортаж
Кількість загиблих внаслідок нічних ударів росіян по Харкову зросла до семи. Поранено - 11. Росіяни атакували з С-300
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.
"Вночі Харків атакували з С-300 Ворог знову бив двічі - прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другий обстріл почався менше ніж за пів години після першого. Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок - дві вирви, розміром 5 на 5 метрів", - написав він.
Болвінов додав: "На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцятеро людей дістали поранення".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... певно там де "підрахування" вбитих дітей, як і викрадених. А може в літаках в яких літає кулєбка, там теж ігрові системи встановлюють, як і в літаку ""№1"?
а тепер подумаємо - Як саме Шольц та інші, має казати своїм виборцям про наші кулєби і про Найздатніші ігролідори ***********?
я би на місці Шольца захлинувся.... від сміху. совки мочаться, - за дідов. і до речі правий би був.
який же крінж. Шило, демпінгує
Владимир Александрович с трибуны ООН
Говорил про ЗАМАХ НА ШЕФИРА
Брат которого, как оказалось
Любит страну убийц буквально неземной любовью
А вот когда убиты украинские люди
Украинские детки, иногда немовлята
Президент не рвется выступить в ООН!
Значит ли это - что Владимиру Александровичу
Плевать на убитых украинцев ?
А вот за своих РАБОТОДАТЕЛЕЙ
За свою кормушку
Владимир Александрович удавится
И полезет за них на самую главную трибуну планеты
ИУДА!!!!