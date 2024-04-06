Дві людини постраждали внаслідок скидання окупантами вибухівки на Берислав. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують атакувати дронами мирні населені пункти у Бериславському районі Херсонської області. Сьогодні росіяни скинули вибухівку на Берислав і атакували дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень військові РФ скинули вибуховий предмет з безпілотника біля магазину у Бериславі. Постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії отримали 30-річний чоловік та жінка, 53 років. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним", - йдетьсяь в повідомленні.

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Крім того, ворог атакував двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці. В будівлі вибиті шибки та двері, пошкоджено покрівлю. Без постраждалих.

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