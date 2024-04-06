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Окупанти 7 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе: пошкоджено будинки та гуртожиток. ФОТОрепортаж

Протягом дня ворог 7 разів бив по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе. Обстріляв район і з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударом перебували Нікополь та Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади.

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Обстріл Дніпропетровщини

"Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Понівечені дві триповерхівки – гуртожиток і будівля, що не експлуатувалася. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Дніпропетровщини

Також дивіться: Окупанти випустили по Нікопольщині 8 дронів-камікадзе і 4 рази атакували з артилерії: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, соціальний заклад та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3726)


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