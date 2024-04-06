Окупанти застосували модифіковану авіабомбу УМБП для удару по Харкову. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень росіяни вдарили по цивільній міській забудові Харкова з використанням модифікованої авіабомби УМБП.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"За уточненими даними, постраждали чотири людини: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес. Загинув 49-річний чоловік", - додав він.

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