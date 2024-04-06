Окупанти застосували модифіковану авіабомбу УМБП для удару по Харкову. ФОТОрепортаж
Сьогодні вдень росіяни вдарили по цивільній міській забудові Харкова з використанням модифікованої авіабомби УМБП.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"За уточненими даними, постраждали чотири людини: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес. Загинув 49-річний чоловік", - додав він.
Топ коментарі
+5 Грицько Злий
показати весь коментар06.04.2024 20:45
+4 igor koval #550777
показати весь коментар06.04.2024 20:49
+4 Григорий #524521
показати весь коментар06.04.2024 21:07
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грицько Злий
показати весь коментар06.04.2024 20:45 Відповісти Мені подобається 5
igor koval #550777
показати весь коментар06.04.2024 20:49 Відповісти Мені подобається 4
Григорій Григорович
показати весь коментар06.04.2024 21:05 Відповісти Мені подобається 2
Григорий #524521
показати весь коментар06.04.2024 21:07 Відповісти Мені подобається 4
Юрій Вінгорськи
показати весь коментар06.04.2024 21:33 Відповісти Мені подобається 0
valeriy svan
показати весь коментар06.04.2024 22:02 Відповісти Мені подобається 0
Григорий #524521
показати весь коментар06.04.2024 22:11 Відповісти Мені подобається 0
Григорий #524521
показати весь коментар06.04.2024 21:41 Відповісти Мені подобається 0
✘
Марта Шепель #549182
показати весь коментар06.04.2024 22:40 Відповісти Мені подобається 0
Олег Олег #553255
показати весь коментар06.04.2024 23:06 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль