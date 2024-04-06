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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти застосували модифіковану авіабомбу УМБП для удару по Харкову. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень росіяни вдарили по цивільній міській забудові Харкова з використанням модифікованої авіабомби УМБП.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"За уточненими даними, постраждали чотири людини: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес. Загинув 49-річний чоловік", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по житловому району Харкова: одна людина загинула, ще три постраждали, зокрема 12-річна дівчинка (оновлено)

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Також дивіться: Кількість загиблих унаслідок нічних ударів РФ по Харкову зросла до 7. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Харків для росіян бажана точка, вони бачать місто певним головним призом, - Фейгін. ВIДЕО

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Також читайте: Харків захищений, росіяни роблять вкиди щодо наступу, - Зеленський

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Автор: 

обстріл (28486) Харків (5605)


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Топ коментарі
+5
Хочу висловити своє обурення стосовно кацапобидла, але ж знов забанять на три дні
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06.04.2024 20:45
+4
грёбаные людоеды-кацапы реально серъёзно обеспокоены теорией, что знание - сила
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06.04.2024 20:49
+4
Я вот не пойму этой проблемы , управляемая бомба - это не гиперзвуковая ракета . Это планер , медленный и большой . Почему их не сбивают ?
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06.04.2024 21:07
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Хочу висловити своє обурення стосовно кацапобидла, але ж знов забанять на три дні
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06.04.2024 20:45 Відповісти
грёбаные людоеды-кацапы реально серъёзно обеспокоены теорией, что знание - сила
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06.04.2024 20:49 Відповісти
а постом нижче преЗЕ завіряє шо Харків захищений..
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06.04.2024 21:05 Відповісти
Я вот не пойму этой проблемы , управляемая бомба - это не гиперзвуковая ракета . Это планер , медленный и большой . Почему их не сбивают ?
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06.04.2024 21:07 Відповісти
а у тебе є система Купол??? чи може винищувачі??? уяви що над белгородом на висоті 10к летить літак чи 10 літаків. один скиає каб і цей каб летить до Харкова 3 хвилини а по території Україи 1 хв. тож самий дієвий спосіб збити каб, це здорва рогака!!! бо збивати треба носій " літак" а нам забороняють стріляти їхнею зброєю по тер параші. от така ..йня, маляа!!!
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06.04.2024 21:33 Відповісти
Швидкість планування КАБів не більше, чим у крилатої ракети і збиватися вона може тими ж засобами ППО з радіолокаціним наведенням, наприклад С300. Хай краще здетонує десь у повітрі, не долетівши до цілі.
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06.04.2024 22:02 Відповісти
Про С300 говорити не варто , на таку кількість КАБів ніяких ракет не вистачить , дуже дорого . Це потрібні оса , стріла чи щось подібне західне .
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06.04.2024 22:11 Відповісти
40 км. за одну минуту . 2400 км/час , планер ?! А у ТЕБЯ мозги есть ?
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06.04.2024 21:41 Відповісти
Папа римський з генсеком оон як реагували? Мабуть ніяк....
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06.04.2024 22:40 Відповісти
Все ППО в Киеве,Днепре и Кривом Роге у голобородьки на вотчине,остальным шашлыки
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06.04.2024 23:06 Відповісти
 
 