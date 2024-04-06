П’ять осіб загинули, зокрема 16-річна дівчинка, і дві людини зазнали поранень унаслідок артилерійських обстрілів Донеччини. ФОТО

Окупанти обстріляли з артилерії Покровський район Донецької області. Під ударами перебували селище Курахівка та м. Красногорівка. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"6 квітня 2024 року війська РФ двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. Від влучання снарядів держави-агресора по території приватного сектору загинули 4 осіб. Серед загиблих - 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік.



Крім того, окупанти завдали удару по м. Красногорівка, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також зазнав тілесних ушкоджень 29-річний містянин", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, населені пункти ворог атакував з артилерії.