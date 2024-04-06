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Новини Фото Агресія Росії проти України
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П’ять осіб загинули, зокрема 16-річна дівчинка, і дві людини зазнали поранень унаслідок артилерійських обстрілів Донеччини. ФОТО

Окупанти обстріляли з артилерії Покровський район Донецької області. Під ударами перебували селище Курахівка та м. Красногорівка. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"6 квітня 2024 року війська РФ двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. Від влучання снарядів держави-агресора по території приватного сектору загинули 4 осіб. Серед загиблих - 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік.

Крім того, окупанти завдали удару по м. Красногорівка, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також зазнав тілесних ушкоджень 29-річний містянин", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

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Як зазначається, населені пункти ворог атакував з артилерії.

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467)


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Вічна пам'ять загиблим. Кацпська потвора здохни.
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06.04.2024 22:47 Відповісти
Скі православні, здохніть усі разом!
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06.04.2024 22:50 Відповісти
Будь проклята россия и все русские, хорошие и плохие.
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06.04.2024 22:58 Відповісти
Чого вони там ждуть?! В 38 або 16 років що вам потрібно..?! Смерті або путлєра?!
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06.04.2024 23:47 Відповісти
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07.04.2024 00:11 Відповісти
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07.04.2024 00:37 Відповісти
Якби не так, ..зеГниди на чолі з їбланами Наркомом Оманським та Єрмачмом через деякий час будуть співати свою пісню ,,пра єдиний нароТ,, та ,,пасматрєть в глаза,,!
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09.04.2024 16:02 Відповісти
 
 