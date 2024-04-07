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Мелітопольську волонтерку Маргариту Харенко окупанти засудили до 20 років тюрми за проукраїнську позицію. ФОТО

20 років ув’язнення присудили окупанти волонтерці Української Волонтерської Служби з Мелітополя Маргариті Харенко, яка на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну опинилась у тимчасовій окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр національного спротиву".

Як зазначається, 9 січня 2023 року росіяни викрали жінку з власного будинку у Мелітополі. 4 квітня 2024 року пресслужба Південного окружного військового суду у російському Ростові повідомила про судове засідання та винесення вироку за статтею 282 КК РФ "екстремізм та тероризм".

З цього приводу Українська Волонтерська Служба оприлюднила офіційну заяву щодо незаконного ув’язнення української волонтерки Маргарити Харенко. У ній говориться про те, що Маргариту викрали та неправомірно засуджують за проукраїнську позицію та волонтерську діяльність в тимчасово окупованому Мелітополі без можливості належного захисту.

Засуджена волонтерка Маргарита Харенко

"Ми можемо підозрювати, як відбувають судові процеси в росії щодо українських громадян. Це - явище, позбавлене справедливості та гуманізму. Це - ще один публічний злочин проти громадян України, нашої свободи, мови та права на активну громадянську позицію", - йдеться у заяві УВС.

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6695) волонтери (1333)


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Топ коментарі
+18
какое же оно ******* переляканно обосранное *********** то ***** клоп ничтожество боящийся одной простой женщины ***** *** как и вся ********** рашкостану..
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07.04.2024 09:30
+16
Ось він "русский мир " прийшов приніс : концтабори ,безправя ,брехню ,смерть ,кров ,сльози будь ти проклята навіки рашиська тюрма народів.
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07.04.2024 09:33
+14
Українська Волонтерська служба оприлюднила офіційну заяву, а що з заявами від МЗС, Уповноваженого з прав людини, інших правозахисних організацій, мовчать на чолі з "нвйвеличнішим" та "найпотужнішим"наче гімна у рот понабирали
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07.04.2024 09:46
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07.04.2024 09:27 Відповісти
в біженцях з неокупованих територій, вже є мінімум одна волонтерка з 2014 до 2024 з тотально проукраїнською позицією. що вона сказала я не буду писати.
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07.04.2024 09:32 Відповісти
А чого?
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07.04.2024 10:07 Відповісти
какое же оно ******* переляканно обосранное *********** то ***** клоп ничтожество боящийся одной простой женщины ***** *** как и вся ********** рашкостану..
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07.04.2024 09:30 Відповісти
Адекватні вчаться на помилках Німеччини а лаптєногіє їх повторюють.
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07.04.2024 09:30 Відповісти
Нічого вони не повторюють. Вони такими були є і будуть. Кацапів треба ізолювати від цивілізації.
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07.04.2024 10:08 Відповісти
Ось він "русский мир " прийшов приніс : концтабори ,безправя ,брехню ,смерть ,кров ,сльози будь ти проклята навіки рашиська тюрма народів.
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07.04.2024 09:33 Відповісти
А наші(та які вони наші!)судді з нетрадиційною сексуальною орієнтацією дають умовний строк за справжню зраду...
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07.04.2024 09:35 Відповісти
та українці далеко не відходили від лаптестану ...73 % так гарно зажили при Порошенко ,шо всю свою адекватніст викинули під хвіст 🤡 з х.йлом , тіпу " хуже не будеть " ...
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07.04.2024 09:37 Відповісти
Бо 73% і кацапи то і є "адін нарот" і "какаяразніца".
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07.04.2024 16:10 Відповісти
Українська Волонтерська служба оприлюднила офіційну заяву, а що з заявами від МЗС, Уповноваженого з прав людини, інших правозахисних організацій, мовчать на чолі з "нвйвеличнішим" та "найпотужнішим"наче гімна у рот понабирали
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07.04.2024 09:46 Відповісти
Кто там нам расказывает что мы должны пойти на компромисы и отдать рашистам то что они хотят ради *мира*? Ето вы наших людей обрекаете на вечные пытки, мучения и убийства ради *мира*? Ето вы называете *миром*? А что такое тогда война?
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07.04.2024 09:48 Відповісти
Світові терористи судять інших за тероризм. Куди котиться цей світ?
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07.04.2024 09:49 Відповісти
Коли я читаю російську пресу, особливо коментарії, то дивуюся інтелектуальному рівню. Деякі пишуть, ще все що ми завоювали належить нам. Все рішає зброя. Про науковий прогрес вони ні слова. Коли жінку з відкритим обличчям, яка проти дикої війни засуджують на 20 років, це вже деградація. Росія держава без майбутнього.
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07.04.2024 09:59 Відповісти
23.12.22 11:44
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07.04.2024 10:24 Відповісти
Яка гарна жіночка ! Справжня українка! Серце кров'ю обливається ! Де влада ? Де заяви ? Де намагання обміняти ? Що взагалі робиться для спасіння людини ?
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07.04.2024 10:25 Відповісти
Свого часу в 1945... 1952 році різні судді 3-го райху скиглили , що це не вони порушували норми людяності , це мовляв "в нас були такі закони" . Жожному штампувателю вироків по "нюрембергським законам" (1936 року) ця істерія не допомогла . Бо хто "судить" по таких законах , як й той хто виконує злочинні наказа , той перестає буди функціонером , а стає банальним злочинцем .
Й тому я категорично не погоджуюся з автором статті . Там справа не у "відсутності гуманізму чи справедливості" . Усе набагато гірше -- там нема судочинства . Там взагалом не існує "права" як такого від слова зовсім й ці усі рішення юридично нікчемні й самі по собі є злочином .
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07.04.2024 10:45 Відповісти
зеленський,чому цю жінку до сих пір не включили в списки на обмін? чи не на часі,****?
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07.04.2024 12:35 Відповісти
А суди України навідникам рашиським дають 10-15. Бо Закони такі..... та й суддів ватних ждунів повно!
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07.04.2024 15:46 Відповісти
🤞
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08.04.2024 01:26 Відповісти
 
 