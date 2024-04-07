Мелітопольську волонтерку Маргариту Харенко окупанти засудили до 20 років тюрми за проукраїнську позицію. ФОТО

20 років ув’язнення присудили окупанти волонтерці Української Волонтерської Служби з Мелітополя Маргариті Харенко, яка на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну опинилась у тимчасовій окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр національного спротиву".

Як зазначається, 9 січня 2023 року росіяни викрали жінку з власного будинку у Мелітополі. 4 квітня 2024 року пресслужба Південного окружного військового суду у російському Ростові повідомила про судове засідання та винесення вироку за статтею 282 КК РФ "екстремізм та тероризм".

З цього приводу Українська Волонтерська Служба оприлюднила офіційну заяву щодо незаконного ув’язнення української волонтерки Маргарити Харенко. У ній говориться про те, що Маргариту викрали та неправомірно засуджують за проукраїнську позицію та волонтерську діяльність в тимчасово окупованому Мелітополі без можливості належного захисту.

"Ми можемо підозрювати, як відбувають судові процеси в росії щодо українських громадян. Це - явище, позбавлене справедливості та гуманізму. Це - ще один публічний злочин проти громадян України, нашої свободи, мови та права на активну громадянську позицію", - йдеться у заяві УВС.