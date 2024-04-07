Доба на Харківщині: удари по Харкову, Лозівському та Харківському районах, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Протягом доби військові РФ завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

7 квітня о 00.40 ворог атакував Харків БпЛА. Внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.

Також окупанти о 01.40 вдарили "шахедами" по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих. Частину безпілотників ліквідували сили ППО.

Ввечері 6 квітня, о 22:40, ворог обстріляв Куп'янськ. Зруйновано два поверхи 4-поверхового житлового будинку. Загинула 85-річна жінка.

У Харкові внаслідок обстрілу, який стався о 15.49, загинув 49-річний чоловік. Також 4 людини зазнали поранень: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес. Пошкоджено автомобілі, навчальний заклад.

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Внаслідок артобстрілу у селищі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок та присадибні будівлі. Неодноразово за добу окупанти обстрілювали авіабомбами та з артилерії Липці. Пошкоджено приміщення магазину, дорожнє полотно.

У селі Кутузівка КАБом пошкоджено приміщення навчального закладу.

О 12.30 ворог з артилерії завдав удар по місту Куп’янськ. Пошкоджені житлові будівлі. Поранений цивільний чоловік.

6 квітня о 10.00 окупанти обстріляли керованою ракетою Борову. Пошкоджені понад 30 житлових будинків, господарчі споруди, будівля пошти. Поранень зазнали 48- та 39-річний місцеві мешканці.







