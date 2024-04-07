Акція "Не мовчи. Полон вбиває" на підтримку українських полонених відбулася на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 квітня, на Софійській площі у центрі Києва відбулася акція на підтримку українських полонених "Не мовчи. Полон вбиває".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Аналогічні акції відбулися у низці інших міст нашої країни.

Організатори та учасники акції вийшли на вулиці, щоби нагадати про захисників "Азовсталі" та інших військових, які досі перебувають у російському полоні.

"Кожен день перебування в полоні - це пекло для наших військових і цивільних заручників та біль очікування для їхніх родин та друзів", - нагадують організатори та закликають українців активно долучатися до заходів на підтримку полонених.

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Відео та фото: Олег Богачук