Акція "Не мовчи. Полон вбиває" на підтримку українських полонених відбулася на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 квітня, на Софійській площі у центрі Києва відбулася акція на підтримку українських полонених "Не мовчи. Полон вбиває".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Аналогічні акції відбулися у низці інших міст нашої країни.
Організатори та учасники акції вийшли на вулиці, щоби нагадати про захисників "Азовсталі" та інших військових, які досі перебувають у російському полоні.
"Кожен день перебування в полоні - це пекло для наших військових і цивільних заручників та біль очікування для їхніх родин та друзів", - нагадують організатори та закликають українців активно долучатися до заходів на підтримку полонених.
Відео та фото: Олег Богачук
Топ коментарі
+7 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+2 Валерий Коломиец #502756
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+1 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Хоча видно, що вогонь ведеться вже по мертвих тілах.