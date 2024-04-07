УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12328 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 917 19

Акція "Не мовчи. Полон вбиває" на підтримку українських полонених відбулася на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 квітня, на Софійській площі у центрі Києва відбулася акція на підтримку українських полонених "Не мовчи. Полон вбиває".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Аналогічні акції відбулися у низці інших міст нашої країни.

Організатори та учасники акції вийшли на вулиці, щоби нагадати про захисників "Азовсталі" та інших військових, які досі перебувають у російському полоні.

"Кожен день перебування в полоні - це пекло для наших військових і цивільних заручників та біль очікування для їхніх родин та друзів", - нагадують організатори та закликають українців активно долучатися до заходів на підтримку полонених. 

Також читайте: Акція "Два серця в полоні" на підтримку військовополонених відбулася у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває

Акція Не мовчи, полон вбиває

Відео та фото: Олег Богачук

Автор: 

акція (1454) Богачук Олег (1457) Азовсталь (443) полонені (2263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
ЗЄля, де ''Азовці''?! Може його на них обміняти! Всеодно прострочений!
показати весь коментар
07.04.2024 14:39
+2
Проводьте під домом Єрьмака - він же розповідав, що про всьо домовився
показати весь коментар
07.04.2024 14:37
+1
Піди скажи отим людям теж саме в очі!
показати весь коментар
07.04.2024 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піди скажи отим людям теж саме в очі!
показати весь коментар
07.04.2024 14:41 Відповісти
У Чернівцях кожної неділі на площі теж саме.
показати весь коментар
07.04.2024 16:19 Відповісти
Як стверджує автор публікації цього https://twitter.com/i/status/1776892443251933677 відео , мав місцке розстріл рашистами українських полонених в Кринках.
Хоча видно, що вогонь ведеться вже по мертвих тілах.
показати весь коментар
07.04.2024 14:35 Відповісти
Проводьте під домом Єрьмака - він же розповідав, що про всьо домовився
показати весь коментар
07.04.2024 14:37 Відповісти
ЗЄля, де ''Азовці''?! Може його на них обміняти! Всеодно прострочений!
показати весь коментар
07.04.2024 14:39 Відповісти
До зеленського теж питання, де Азовці?
показати весь коментар
07.04.2024 18:08 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2024 01:14 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2024 01:15 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2024 01:16 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2024 01:19 Відповісти
 
 